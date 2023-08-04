Сколько можно выпить шампанского за вечер и через сколько садиться за руль - разбираемся в непростых вопросах.

Любители шампанского любят наслаждаться шипучим напитком по разным поводам или просто в обычный выходной. Мы разобрались, сколько можно выпить шампанского за вечер, чтобы утром потом не болела голова, и через какое время после принятия шампанского водителям можно садиться за руль.

Шампанское польза и вред

Шампанское обычно пьют не ради пользы, а из-за расслабляющего эффекта. Но есть у этого напитка и полезные свойства. Антиоксиданты и полифенол в его составе снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, улучшают пищеварение и желчеотделение. Шампанское понижает уровень вредного холестерина и ускоряет пищеварение.

Вред шампанского заключается в пузырьках углекислого газа, которые ускоряют всасывание алкоголя. От этого напитка люди пьянеют очень быстро. Также шампанское повышает кислотность желудка и способствует вздутию живота, поэтому его нельзя пить утром натощак. Не стоит забывать и о высокой калорийности напитка.

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Основной вред шампанского всё же состоит в том, что это алкогольный напиток. Врачи единодушны во мнении, что безопасной дозы алкоголя не существует. Поэтому сколько бы шампанского вы не выпили, он всё равно навредит организму.

Сколько шампанского можно выпить за раз

Полностью безвредной дозы шампанского не существует. Но есть условно безопасная доза, которая не нанесет большой вред организму и не приведет к алкоголизму.

МОЗ Украины минимально условно безопасной дозой называет 10 мл чистого спирта в день. Для шампанского крепостью 12% это 150 мл.

Мужчинам для минимального вреда здоровью рекомендуют употреблять не больше 600 мл шампанского за один день и не больше 2 литров суммарно за неделю.

Женщинам рекомендуется пить не больше 450 мл шампанского за день и не больше 1 литра суммарно за неделю.

Когда можно садиться за руль, если выпили шампанское

Шампанское часто ошибочно считается легким и слабоалкогольным напитком, но не стоит недооценивать его опьяняющие свойства. Спирт из этого напитка очень быстро всасывается в кровь и "ударяет в голову", особенно если пить его натощак или без плотной закуски.

Если вы знаете, что вечером нужно будет садиться за руль, то от шампанского и любого алкоголя лучше вообще отказаться. Тем не менее, спиртное через некоторое время само выводится из организма. И через пару часов алкотестер уже не определит, что вы выпили стакан шампанского.

Сколько шампанского можно выпить за рулем - зависит от пола и веса водителя. У человека весом 70 кг 100 мл шампанского выветрятся в среднем за полтора часа, а 300 мл - за 4,5 часов. А с тела человека весом 50 кг 100 мл напитка полностью выведутся лишь через 2,5 часа. Также женщины в среднем трезвеют на 20-30 минут позднее мужчин.

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