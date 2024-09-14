Производитель препарата может произвести еще 50 млн доз.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила вакцину от оспы обезьян производителя Bavarian Nordic.

Этот препарат стал первым, одобренным для борьбы с болезнью, унесшей жизни не менее 643 человек в Африке в этом году, пишет Politico.

Препарат одобрен для людей старше 18 лет в виде двухдозовой вакцины, но ВОЗ также заявила, что ее "можно использовать не по назначению" для младенцев и детей, а также для беременных и людей с ослабленным иммунитетом, когда преимущества перевешивают потенциальные риски.

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ВОЗ также рекомендует использовать однократную дозу в случаях ограниченных поставок, но подчеркивает необходимость мониторинга безопасности и эффективности.

Bavarian Nordic заявил, что может поставить дополнительных 50 млн доз в течение следующих 12–18 месяцев, "в зависимости от одобрения регулирующих органов и спроса". Перед этим фармкомпания анонсировала выпуск 13 млн доз до 2025 года.

В настоящее время компания ведет переговоры с мировыми регуляторами лекарственных средств, чтобы разрешить новый способ производства той же вакцины, который ускорит ее выпуск.

Это, в сочетании с возможным привлечением производственных партнеров, находящихся в зоне вспышки, может позволить компании поставить до 50 миллионов дополнительных доз к концу следующего года, сказал он.

Что такое оспа обезьян

Это вирусная инфекция, вызывающая гнойные поражения. Имеет симптомы, похожие на грипп, обычно протекает в легкой форме, но в некоторых случаях может привести к смерти.

Оспа обезьян передается через тесный физический контакт, включая половой, но в отличие от предыдущих глобальных пандемий, нет никаких доказательств того, что вирус легко распространяется воздушно-капельным путем.

ВОЗ столкнулась с критикой из-за того, что ей потребовалось много времени для одобрения вакцины от этой болезни.

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