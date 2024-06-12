В Минздраве страны заявили, что одна смерть - это слишком много, особенно от болезни, которую можно предотвратить.

В Южно-Африканской Республике (ЮАР) зафиксирована первая смерть от оспы обезьян. В больнице умер 37-летний мужчина, подтвердил министр здравоохранения страны Джо Пхаала.

Как пишет издание Africa News, с начала июня в стране зафиксированы 5 случаев заболевания. Другие четверо пациентов также пока не выздоровели, но двух из них выписали на "домашнюю изоляцию", а двое - еще в больнице.

По словам Пхаала, все случаи заболевания оспой в ЮАР зафиксированы у мужчин в возрасте от 30 до 39 лет, при этом они не посещали страны, где наблюдается вспышка заболевания, что говорит о местной передаче инфекции.

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"Одна смерть - это очень много, особенно от болезни, которую можно предотвратить и, с которой можно бороться", - прокомментировал Пхаала.

ЮАР не имеет вакцины или другого лечения от оспы обезьян. Департамент здравоохранения только получил разрешение на использование противовирусного препарата "Тековиримат" для четырех больных. Министр призвал граждан страны обращаться к врачам, если они почувствовали симптомы этого заболевания.

"Мы можем предотвратить распространение этой инфекционной болезни, если те, у кого есть подозрение на нее, или те, кто контактировал с больными, будут обращаться в больницы", - отметил министр.

Оспа обезьян в мире

Как сообщили во Всемирной организации здравоохранения только за апрель в мире подтвердились 528 новых случаев оспы обезьян в 27 странах. В Европе зафиксировали 109 больных оспой обезьян.

Справка УНИАН. Оспа обезьян - это вирусная болезнь, которая распространяется через контакт, в частности через кровь, биологические жидкости, поражение слизистой. Вирусом можно заразиться от инфицированных диких животных, в частности обезьян, или через тесный контакт с больным человеком.

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