Шесть из девяти предыдущих подтвержденных случаев были у мужчин нетрадиционной ориентации, что, по словам официальных лиц, "наводит на мысль о распространении в сексуальных сетях".

В Великобритании выявили еще 11 случаев заражения обезьяньей оспой. По данным экспертов, новые случаи фиксируются преимущественно у геев.

Об этом сообщает Daily Mail.

По данным издания, геям в Великобритании могут предложить вакцинацию против обезьяньей оспы. Это связано с тем, что 20 мая количество зараженных существенно увеличилось и инфекцию фиксируют преимущественно у людей с нетрадиционной ориентацией.

Министр здравоохранения Великобритании Саджид Давид сообщил, что вчера еще у 11 британцев, которые сдали тест на вирус, подтвердилось заражение обезьяньей оспой. В результате уже у 20 жителей страны зафиксированы новые случаи заражения.

Как сообщает Daily Mail со ссылкой на экспертов, стратегия по вакцинации геев от оспы может быть развернута, если новые случаи будут "по-прежнему непропорционально высоки среди гомосексуальных и бисексуальных мужчин".

"Большинство случаев легкие, и я могу подтвердить, что мы закупили дополнительные дозы вакцин, которые эффективны против обезьяньей оспы", - приводит слова Саджида Давида издание.

Шесть из девяти предыдущих подтвержденных случаев были у мужчин, которые имели сексуальный контакт с мужчинами, что, по словам официальных лиц, "весьма наводит на мысль о распространении в сексуальных сетях", сообщает издание.

В Великобритании уже предлагают прививку от оспы тем людям, которые имели тесный контакт с зараженными. Министры здравоохранения, по данным источника, уже заказали 20 тысяч новых доз вакцины, ранее было заказано всего 5 тысяч таких доз.

Первый случай заражения обезьяньей оспой в Великобритании был зафиксирован у человека, который вернулся из Нигерии. Но остальные случаи фиксировали у британцев, которые не совершали поездки за границу, из-за чего специалисты предполагают, что вирус начал распространяться среди определенных групп людей. Так как шесть из девяти мужчин, зараженных оспой, являются геями, эксперты полагают, что вспышка произошла как раз среди людей с нетрадиционной ориентацией.

"Мы ожидаем, что этот рост продолжится в ближайшие дни, и в более широком сообществе будет выявлено больше случаев... Заметная часть недавних случаев в Великобритании и Европе была обнаружена у геев и бисексуальных мужчин, поэтому мы особенно призываем их быть бдительными к симптомам и обращаться за помощью, если они обеспокоены", - добавила британский доктор Сьюзан Хопкинс.

Вспышка обезьяньей оспы уже зафиксирована в 11 странах, среди которых США, Испания, Италия, Германия, Австралия и Бельгия.

В Испании, по данным СМИ, зафиксировали 24 случая заражения обезьяньей оспой, из-за этого чиновникам даже пришлось закрыть городскую баню в районе Мадрида, где могли заразиться люди. По данным издания, указанная баня является заведением, где часто собираются геи.

В Бельгии уже выявили первые 3 случая оспы обезьян, там вспышка, как сообщают в сети, связана с крупномасштабным ЛГБТ фетиш-фестивалем в Антверпене. Организаторы мероприятия "Darklands" уже предупредили посетителей вечеринок, которые прошли в начале мая, о том, что случаи оспы обезьян в стране скорее всего связаны именно с их фестивалем. По предварительной информации, вирус туда привезли "гости из других стран".

Ранее УНИАН уже сообщал, какие симптомы у обезьяньей оспы и стоит ли ждать новой эпидемии.

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