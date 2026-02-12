Диетолог назвала 4 продукта, в которых омега-3 даже больше, чем в рыбе

Жирные кислоты омега-3, содержащиеся в таких продуктах, как рыба, льняное семя и грецкие орехи, поддерживают здоровье сердца, мозга и общее состояние здоровья.
Диетолог Мелисса Нивес отметила, что хотя рыба содержит наиболее эффективные формы омега-3 - эйкозапентаеновую кислоту (ЭПК) и докозагексаеновую кислоту (ДГК), растительные варианты, такие как льняное семя, содержат альфа-линоленовую кислоту (АЛК), которую организм преобразовывает в эти ключевые омега-3 кислоты, пишет Verywellhealth.
1. Льняное семя
- Льняное семя: 2,35 г АЛК в 1 ст. л;
- Льняное масло: 7,26 г АЛК в 1 ст. л.
Помимо клетчатки и магния, льняное семя является одним из лучших источников жирных кислот омега-3 после рыбы и других морепродуктов. При отжиме льняных семян в масло содержание омега-3 настолько высокое, что оно часто используется в качестве добавки, богатой омега-3.
2. Семена чиа
Семена чиа: 5,06 г АЛК в 28 г.
Они содержат клетчатку, минералы, антиоксиданты и незаменимые жирные кислоты омега-3.
3. Грецкие орехи
Грецкие орехи: 0,76 г АЛК в 28 г.
Это единственный вид орехов, который является источником АЛК.
4. Соевые бобы
Соевое масло: 0,92 г АЛК в 1 ст. л.
Соевые бобы являются хорошим источником белка, и их можно употреблять в соевом масле, чтобы воспользоваться содержанием АЛК.
Польза омега-3 жирных кислот
Омега-3 жирные кислоты необходимы для здоровья, поэтому их просто необходимо включать в рацион.
Также можно попробовать употребление добавок, богатых омега-3. Это, пожалуй, идеальный способ получить суточную норму незаменимых жирных кислот.