Диетолог назвала 4 продукта, в которых омега-3 даже больше, чем в рыбе

Включение этих продуктов в ежедневный рацион не составит осоого труда.

Жирные кислоты омега-3, содержащиеся в таких продуктах, как рыба, льняное семя и грецкие орехи, поддерживают здоровье сердца, мозга и общее состояние здоровья.

Диетолог Мелисса Нивес отметила, что хотя рыба содержит наиболее эффективные формы омега-3 - эйкозапентаеновую кислоту (ЭПК) и докозагексаеновую кислоту (ДГК), растительные варианты, такие как льняное семя, содержат альфа-линоленовую кислоту (АЛК), которую организм преобразовывает в эти ключевые омега-3 кислоты, пишет Verywellhealth.

1. Льняное семя

Льняное семя: 2,35 г АЛК в 1 ст. л;

Льняное масло: 7,26 г АЛК в 1 ст. л.

Помимо клетчатки и магния, льняное семя является одним из лучших источников жирных кислот омега-3 после рыбы и других морепродуктов. При отжиме льняных семян в масло содержание омега-3 настолько высокое, что оно часто используется в качестве добавки, богатой омега-3.

2. Семена чиа

Семена чиа: 5,06 г АЛК в 28 г.

Они содержат клетчатку, минералы, антиоксиданты и незаменимые жирные кислоты омега-3.

3. Грецкие орехи

Грецкие орехи: 0,76 г АЛК в 28 г.

Это единственный вид орехов, который является источником АЛК.

4. Соевые бобы

Соевое масло: 0,92 г АЛК в 1 ст. л.

Соевые бобы являются хорошим источником белка, и их можно употреблять в соевом масле, чтобы воспользоваться содержанием АЛК.

Польза омега-3 жирных кислот

Омега-3 жирные кислоты необходимы для здоровья, поэтому их просто необходимо включать в рацион.

Также можно попробовать употребление добавок, богатых омега-3. Это, пожалуй, идеальный способ получить суточную норму незаменимых жирных кислот.

