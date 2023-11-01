Специалисты отметили, что с самого рождения мальчик страдал периодическими запорами и за месяц мог похудеть на 4 кг.

В Охматдете спасли жизнь мальчика, который, по словам врачей, буквально жил от операции до операции.

"Николаю сейчас 12 лет, он любит рыбалку, спорт и активный отдых. Сложно представить что еще 2 года назад он жил от процедуры к процедуре, от операции к операции", - говорится в сообщении больницы.

Специалисты отметили, что с самого рождения мальчик страдал периодическими запорами и за месяц мог похудеть на 4 кг. Ему ставили различные диагнозы и давали многочисленные рекомендации, но облегчения не наступало.

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"Летом 2020 года родители Николая обратились в НДСБ "Охматдет", где после тщательного дообследования был поставлен диагноз тотальная форма болезни Гиршпрунга", - отмечается в сообщении.

В больнице объяснили, что болезнь Гиршпрунга является одним из тяжелых пороков развития толстой кишки и занимает одно из ведущих мест в структуре патологии пищеварительного тракта у детей... Эта коварная болезнь может не проявляться специфическими симптомами и маскироваться под другие заболевания, в чем и заключается основная опасность.

После этого мальчику провели этапное оперативное лечение. В целом его лечение в Охматдет длилось около года и было успешным.

Лечение детей в Охматдете

В этой больнице лечат очень сложные случаи болезней у детей. Так, в июле специалисты Охматдета впервые в Украине провели трансплантацию костного мозга девочке с остеопетрозом. Как рассказали в больнице, Ангелине почти 5 лет, год назад семья девочки узнала, что у нее врожденное редкое заболевание - инфантильный злокачественный остеопетроз.

Также врачи рассказали о лечении 20-летней девушки из Бахмута. У нее обнаружили сверхсложную грибковую инфекцию. Из-за" черной плесени " девушке пришлось удалить часть легкого.

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