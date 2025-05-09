Отец малыша - военнослужащий, сейчас на фронте защищает Украину.

Специалисты "Охматдета" впервые в Украине провели АВО-несовместимую трансплантацию печени маленькому ребенку. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

Максим из Чернобаевки попал в "Охматдет" в январе этого года с желтухой, вялостью, увеличенным животиком, обесцвеченным калом и темной мочой. После сдачи ряда анализов и медицинского осмотра стало понятно - четырехмесячный ребенок нуждается в трансплантации печени.

"Ситуация осложнялась тем, что не нашлось ни одного совместимого донора - у малыша и родителей были разные группы крови. Однако болезнь прогрессировала, функции органа стремительно ухудшались. Тогда Максим попал в отделение анестезиологии. Другого шанса на жизнь, кроме пересадки, не было", - рассказали врачи.

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Специалисты объясняют, что в мире существует практика проведения трансплантации, когда группа крови донора и реципиента не совпадает. Называется это АВО-несовместимой трансплантацией. Некоторым взрослым удалось таким образом пересадить органы, с детьми все сложнее, а в Украине таких операций вообще никогда не делали.

"АВ0-несовместимая трансплантация - это выход из ситуаций, когда мы не имеем возможности выполнить трансплантацию по стандартным условиям совместимости пары донор-реципиент. Это актуально и для нашей страны, где крайне низкая (2-3 донора с диагностированной смертью мозга на 1 млн населения) донация органов после смерти. А возможность выполнения этого типа трансплантации демонстрирует высокие квалификационные и экспертные возможности нашего центра. Все ради детей", - объясняет Олег Годик, врач-трансплантолог Охматдета.

По словам врача-гепатолога Анастасии Морозовой, нужно было сделать выбор - ждать и, возможно, потерять ребенка, или попробовать сделать новый для Украины шаг.

"В медицине есть моменты, когда невозможное надо сделать возможным - просто потому, что другого выхода нет... Мы подробно проговорили каждый шаг и каждый риск. Командой собрали консилиум, изучили международные протоколы, получили консультации от коллег за рубежом - и начали подготовку к операции", - говорит Морозова.

Отмечается, что папа мальчика - военнослужащий, сейчас он на фронте, поэтому врачи приняли решение трансплантировать часть печени от мамы. У нее - II группа крови, у ребенка - I, и, чтобы снизить риск отторжения из-за разной группы крови, Максиму заранее провели курс замены плазмы крови. Также ребенку назначили специальную иммуносупрессивную терапию - препараты, которые помогают избежать отторжения органа.

Специалисты постоянно контролировали титры анти-А и анти-В. Это показатели, которые свидетельствуют, сколько в организме ребенка не осталось антител, которые могут отторгнуть новую печень. Они должны быть на очень низком уровне. Поэтому даже перед самой операцией еще раз брали анализ. И только после того, как получили результат прямо во время подготовки, начали хирургическое вмешательство.

Сложная операция, которая длилась более 20 часов, прошла успешно. Послеоперационный период мальчик провел в отделении анестезиологии, а сейчас уже выписан домой. На сегодня орган прижился, малыш еженедельно приезжает с мамой в больницу на обследование.

Другие уникальные операции

Как писал УНИАН, хирурги Национальной университетской больницы Тайваня впервые в истории успешно выполнили трансплантацию сердца, при которой донорский орган никогда не прекращал биться.

Таким образом врачи установили новый стандарт в кардиохирургии. Говорилось, что традиционная трансплантация сердца полагается на метод хранения в холоде, что приостанавливает приток крови к органу. И даже несколько часов без кислорода могут повредить сердечную мышцу - из-за этого есть риски отторжения и осложнений после операции.

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