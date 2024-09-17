У мальчика была травма, которая не давала ему нормально дышать и при промедлении могла бы повлечь смерть.

В НДСБ "Охматдет" спасли жизнь трехлетнему мальчику, который едва не умер после посещения стоматолога.

Как говорится в сообщении медучреждения, 3-летний Лука из Луцка попал в больницу в критическом состоянии. "В родном городе мальчику проводили стоматологическое лечение зубов под наркозом с интубацией трахеи. Уже по дороге домой после процедуры, мама Луки заметила, что у него начало болеть горло, а его шея, голова и лицо начали сильно отекать, дыхание ребенка стало затрудненным", - отметили врачи и добавили, что мама ребенка сразу обратилась за помощью к специалистам.

После проведенных рентгеновских обследований и КТ, врачи обнаружили накопление воздуха в средостении, под кожей головы, шеи, грудной клетки. Это свидетельствовало о нарушенной целостности дыхательных путей у мальчика. Поэтому ребенок был срочно доставлен в "Охматдет", где специалисты обнаружили у него разрыв трахеи. "Дефект был расположен на задней стенке трахеи, полтора сантиметра ниже голосовых связок. Длина разрыва составляла 2,5-3 см", - уточнили медики.

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В тот же день была проведена срочная операция. Медики успешно зашили и восстановили целостность трахеи.

"Опасность этой травмы заключается в том, что разрыв трахеи угрожает жизни. Воздух выходит за пределы дыхательных путей и накапливается в средостении под давлением. При каждом вдохе воздух попадает туда, но не может вернуться обратно. Происходит сжатие внутренних органов - сердца и легких. Это может привести к дыхательной недостаточности или даже к удушью", - пояснил детский хирург, профессор Евгений Руденко.

Специалисты отметили, что при подобных травмах очень важно быстро обратиться за медицинской помощью, поскольку хирургическое вмешательство является эффективным только в первые дни после травмы. Если диагноз ставится позже, хирургия может быть связана с серьезными осложнениями.

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Воспаление спинного мозга, поражение легких, ребер, позвоночника и минимальные шансы на жизнь были у 20-летней Насти, которая полгода не могла ходить. В Охматдете рассказали, что с подросткового возраста девушка болеет сахарным диабетом. "Стресс, тяжелая эвакуация в родной Бахмут и инфекционная болезнь ослабили иммунную систему девушки. Внезапно у нее начали неметь конечности, а через пять дней она перестала ходить", - поделились в медучреждении подробностями.

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