Врач рассказала, какими полезными свойствами обладает каждый овощ и кому эти продукты употреблять нельзя.

Огурцы и помидоры – одни из самых популярных в Украине овощей, входящих в рацион любой семьи. О них существует немало кулинарных мифов, а их полезные свойства часто недооценивают. В то же время у некоторых людей такие продукты могут вызывать дискомфорт.

Врач-диетолог Евгения Розум эксклюзивно для УНИАН рассказала интересные факты об огурцах и помидорах – польза и вред этих овощей хорошо изучены учеными. Поэтому людям также стоит знать, как эти продукты влияют на организм, чем могут навредить и можно ли на самом деле сочетать их в одном блюде.

Чем полезны огурцы для организма

Огурец примерно на 95% состоит из воды, и этот овощ может помочь хорошо гидратировать наш организм, то есть наполнять его жидкостью. Это особенно актуально для тех людей, которые не очень любят воду и забывают ее пить.

Высокое содержание воды – не единственное, чем ценны огурцы: польза овоща также заключается в растворимых пищевых волокнах, которые положительно влияют на микробиом нашего кишечника.

Кроме того, огурец может улучшать отток желчи из желчного пузыря. Также он содержит немало калия и магния – эти микроэлементы выполняют ряд важных функций, в частности, обеспечивают передачу нервных импульсов и работу сердца и мозга. Еще в этих овощах есть антиоксиданты, например, кверцетин. Он помогает уменьшать воспалительные процессы, может замедлять процесс старения и положительно влиять на состояние сосудов.

В то же время врач подчеркивает, что мы не должны питаться одними огурцами. Они могут быть частью полноценного рациона вместе с другими овощами. В таком случае от их употребления можно получить максимальную пользу.

Почему стоит есть помидоры – польза и витамины

Помидоры содержат каротиноиды (антиоксидантные соединения), в частности, в них есть мощный антиоксидант ликопин (влияет на состояние головного мозга, сосудов, сердца). Еще очень хорошо то, что после термической обработки ликопен становится более концентрированным и имеет большую ценность. Лютеин и зеаксантин, содержащиеся в томатах, способствуют улучшению состояния сосудов, сетчатки глаза и качества зрения.

Важный нюанс относительно того, чем полезны помидоры, заключается в их сочетании с другими продуктами. Питательные вещества из овоща лучше усваиваются, когда мы употребляем помидоры с любыми жирами, например, со сливочным маслом или оливковым маслом. Жиры можно добавлять, в частности, во время тушения или при приготовлении салатов с масляной заправкой.

Также в томатах есть и растворимая, и нерастворимая клетчатка – пищевые волокна, которые положительно влияют на состояние нашей микробиоты. Еще содержатся органические кислоты, которые улучшают и переваривание пищи, и усиливают работу желудочно-кишечного тракта.

Что полезнее – огурцы или помидоры

По словам специалиста, лучше употреблять и огурцы, и помидоры, потому что они совершенно разные. Возможно, в помидорах чуть больше пользы, так как в их составе все же немного больше антиоксидантов и каротиноидов.

Если речь идет о вкусе, то каждый может сам решить, что лучше – огурцы или помидоры, ведь у всех разные предпочтения. Но врач советует включать в рацион разнообразные овощи, ведь каждый вносит свою лепту в наше здоровье.

Людям, страдающим острыми заболеваниями желудочно-кишечного тракта, стоит исключить помидоры из рациона на некоторое время. А потребление огурцов обычно не ограничивают: даже при острых состояниях, когда есть воспалительные процессы в желудочно-кишечном тракте, эти овощи можно употреблять в умеренных количествах.

Можно ли есть огурцы с помидорами вместе

Научного подтверждения того, что огурцы нельзя есть вместе с помидорами, нет. Если человек здоров и чувствует себя комфортно после того, как сочетает в своей тарелке овощи, то он может употреблять их и в виде салатов или других блюд.

Врач советует не выбирать между тем, что полезнее – помидоры или огурцы, а употреблять как можно больше овощей по возможности. Благодаря этому никакого дисбаланса в организме абсолютно не будет, потому что мы способны переваривать разнообразную пищу, содержащую и белки, и жиры, и углеводы, а также, в частности, различные витамины и пищевые волокна.

Если вы чувствуете, что вам некомфортно, когда вы сочетаете огурец и помидор, это может быть связано с реакцией на томаты, так как в них содержится кислота. Но дискомфорт не связан именно с сочетанием этих продуктов.

В некоторых ненаучных источниках высказывается мнение, что огурец выделяет немного больше аскорбиназы и снижает количество аскорбиновой кислоты (витамина С) в томатах. Но это также большой миф, потому что фермент аскорбиназа, который разрушает аскорбиновую кислоту, выделяется всегда, как только мы разрушаем любой овощ. То есть, когда начинаем резать тот самый помидор, даже не сочетая с огурцами, или режем на салат какие-то листья. Если мы изменяем структуру овощей, то часть витамина С уже теряется, потому что он очень быстро окисляется при контакте с воздухом.

Есть один момент – если вы начинаете использовать огурцы и помидоры весной и не знаете, как их выращивали, то можно промыть продукты под проточной водой, а затем окунуть в воду, смешанную с содой (на литр воды нужно 1-1,5 чайных ложки соды) на 15-20 минут. Затем плоды следует еще раз помыть. Также с ранних овощей можно снимать кожицу.

Таким образом можно уменьшить количество вредных веществ, которые могут содержаться в этих продуктах. Чаще всего токсичные вещества накапливаются в кожуре или под ней. Конечно, из очищенных овощей мы получим немного меньше полезных веществ. Но таким образом вы сможете снизить потенциальные риски. Овощи без кожицы стоит давать детям и подросткам, поскольку у них более слабый желудочно-кишечный тракт, ферментные системы только формируются.

Очень полезными врач считает ферментированные огурцы и помидоры, то есть квашеные. Эти продукты содержат лактобактерии. Они улучшают состояние микробиоты нашего желудочно-кишечного тракта.

справка Евгения Розум Врач-диетолог Евгения Розум - врач-диетолог с девятилетним опытом работы. В медицине более тридцати лет. Она считает, что комплексный, интегративный подход с использованием глубоких знаний, врачебной интуиции и опыта в сотрудничестве с пациентом способствует достижению хороших и долговременных результатов. Образование получала в Национальном медицинском университете им. акад. А. А. Богомольца и Национальном университете здравоохранения Украины им. П. Л. Шупика.

Вас также могут заинтересовать новости: