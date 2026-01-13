Одышка при подъеме по лестнице: врачи поделились, нормально ли это

Эксперты посоветовали, на что стоит обратить внимание, если при подъеме по лестнице возникает одышка.

Многие люди при подъеме по лестнице испытывали одышку, и это ощущение может быть у людей любого возраста и физической подготовки. Эксперты рассказали HuffPost, что есть несколько моментов, о которых стоит помнить, когда речь идет об этом явлении.

Хотя одышка может быть и нормальным явлением, однако это может быть и повод для беспокойства. Отмечается, что подъем по лестнице является более тяжелым для организма, чем ходьба по ровной поверхности, поэтому вполне нормально, что возникает одышка.

"Поскольку нагрузка на организм увеличивается, работа усиливается – растет потребность в кислороде и вентиляции легких", – пояснила врач семейной и спортивной медицины в Университете Луисвилля Кэтрин Полгирс.

Кроме того, специалист по физической подготовке Карл Эриксон добавил, что если вы задыхаетесь в течение минуты или двух, но легко восстанавливаете дыхание, это не повод для беспокойства.

"Это вполне нормально... вы, по сути, поднимаете свое тело. Вы делаете приседания или выпады, когда поднимаетесь по лестнице. Так что это, безусловно, требует больше усилий, чем просто ходьба", - отметил Эриксон.

При этом, как указывается в статье, степень одышки будет разной: вы будете больше задыхаться, если подниметесь по лестнице бегом или с тяжелым чемоданом, чем если подниметесь по лестнице медленно. Более того, некоторые люди могут даже не замечать одышки так сильно, как другие.

"Если вы элитный спортсмен – например, я сомневаюсь, что Кейтлин Кларк (американская баскетболистка, - прим. ред) задыхается, поднимаясь по лестнице, – но для среднестатистического человека среднего возраста, и, к сожалению, особенно здесь, в Соединенных Штатах, мы, как правило, ведем немного более сидячий образ жизни, поэтому задыхаться, поднимаясь всего на один пролет лестницы, может быть вполне нормально", - отметила Полгирс.

В то же время, как отмечается в статье, если человек заметил, что у него одышка длится достаточно долго, тогда это повод обратиться к своему врачу. Еще Полгирс добавила, что стоит проконсультироваться с врачом, если одышки раньше не было и она стала новой проблемой. Врач отметила, что это может быть симптомом какой-то скрытой проблемы.

"Если наблюдаются изменения в физической работоспособности, мы, как врачи, должны тщательно проверить состояние пациента и исключить любые сопутствующие заболевания, чтобы помочь ему вести максимально здоровый образ жизни", - добавила она.

При этом такие сопутствующие заболевания, как сердечная недостаточность, ожирение, хронические заболевания легких, курение, хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) и даже анемия, могут ухудшать одышку, которую вы испытываете после подъема по лестнице.

"Время, необходимое для восстановления, также является хорошим показателем", - отметил Эриксон.

По его словам, если после подъема по лестнице в течение минуты-двух дыхание ускоряется - это нормально.

"Но если оно остается учащенным более трех минут или длительное время, это уже вызывает беспокойство", - пояснил он.

Полгирс добавила, что если вы заметили боль в груди, головную боль или изменения зрения вместе с одышкой, это является тревожным симптомом и об этом также стоит поговорить с врачом.

