У вегетарианцев ниже риск развития многих видов рака, но есть нюанс, - исследование

В среднем за людьми наблюдали 16 лет, фиксируя случаи 17 типов онкологии.

Новое исследование показывает, что вегетарианцы в целом имеют более низкий риск развития многих видов рака. В то же время результаты не являются однозначными – у веганов зафиксирован повышенный риск колоректального рака по сравнению с людьми, употребляющими мясо, отмечает Business Insider.

Ученые предполагают, что причиной может быть более низкое потребление кальция. Впрочем, из-за распространения обогащенных продуктов эта проблема сейчас может быть менее актуальной.

Авторы работы, результаты которой опубликованы в British Journal of Cancer, проанализировали долгосрочные данные более 1,8 миллиона человек из США, Великобритании, Индии и Тайваня, которые придерживались пяти относительно здоровых моделей питания:

Видео дня

1 645 555 мясоедов;

57 016 потребителей птицы (без красного мяса);

42 910 пескетарианцев;

63 147 вегетарианцев;

8 849 веганов.

Участники были в целом здоровыми и не злоупотребляли переработанным мясом – колбасами или беконом, которые часто связывают с повышенным онкориском. В США, в частности, в большую когорту входили адвентисты седьмого дня, для которых здоровое питание и физическая активность являются частью религиозных убеждений.

В среднем за людьми наблюдали 16 лет, фиксируя случаи 17 типов рака.

В целом вегетарианцы имели более низкий риск пяти видов онкологии, в частности некоторых из самых смертоносных – рака молочной железы и простаты. Пескетарианцы демонстрировали меньший риск колоректального, молочной железы и почечного рака по сравнению с теми, кто потребляет красное мясо. А те, кто ел только птицу, реже болели раком простаты.

Впрочем, определенные преимущества могли быть и в употреблении продуктов животного происхождения. Исследователи предполагают, что микронутриенты – в частности кальций, витамины группы B и рибофлавин – могут играть защитную роль.

Вегетарианцы и риск пяти видов рака

По сравнению с мясоедами, вегетарианцы имели: на 31% более низкий риск множественной миеломы; на 28% – рака почки; на 21% – рака поджелудочной железы; на 12% – рака простаты; на 9% – рака молочной железы.

Исследование не доказывает, что именно мясо является прямой причиной повышенного риска, однако авторы предполагают, что определенные соединения в мясе могут повышать уровень белков в крови, которые со временем вредят органам.

В то же время вегетарианцы имели почти в два раза более высокий риск плоскоклеточного рака пищевода – возможно, из-за более низкого потребления рибофлавина.

Кажется, что наибольший резонанс вызвала находка о примерно 40% более высоком риске рака толстой кишки у веганов по сравнению с мясоедами.

Вероятной причиной может быть дефицит кальция. Этот минерал связывает свободные жирные кислоты в кишечнике и помогает выводить их до того, как они нанесут вред. Одно из исследований показало: женщины, которые потребляли около 300 мг кальция в день (эквивалент стакана молока), имели на 17% более низкий риск колоректального рака.

В то же время кальций можно получить и из растительных источников – шпината, тофу, семян чиа. Современные данные свидетельствуют, что в настоящее время разница в потреблении кальция между веганами и другими группами уже не так значительна – вероятно, из-за более широкого использования обогащенных альтернатив молочных продуктов.

Исследователи также отмечают: данные основаны на группах, набранных не менее 10 лет назад, а в некоторых случаях еще в 1980-х. За это время рационы изменились – сегодня веганские и вегетарианские диеты чаще включают ультрапереработанные заменители мяса и молока, что может влиять на результаты.

Что это означает для ежедневного рациона

Несмотря на громкие заголовки, исследование не меняет базовых рекомендаций по здоровому питанию. Умеренное потребление красного мяса, избегание переработанных мясных продуктов, достаточное количество овощей и клетчатки – эти принципы остаются актуальными.

Предыдущие работы также указывали, что умеренное потребление рыбы может быть полезно для здоровья мозга и долголетия. Полезные жиры из рыбы, оливкового масла, авокадо и орехов положительно влияют на долгосрочное здоровье.

Таким образом, лучшим выбором, вероятно, является сбалансированная, питательная диета с преимуществом растительных продуктов, но без чрезмерной строгости – с возможностью иногда включать рыбу или небольшое количество мяса.

Другие новости о здоровье

Напомним, диетолог Авив Джошуа назвала продукты, которые помогают лучше заснуть. В частности, среди продуктов, которые стоит употреблять вместо мелатонина для лучшего сна, – фисташки, шпинат, эдамаме (соевые бобы), чай из ромашки, творог, вишневый сок, молоко, некоторые животные белки, миндаль, арахис, тыквенные семечки и т. д.

Вас также могут заинтересовать новости: