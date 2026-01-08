Физические упражнения могут заменить терапию и даже антидепрессанты, - новое исследование

Физические упражнения оказались такими же полезными, как и психологическая терапия и антидепрессанты.

Физические упражнения могут быть такими же эффективными, как психологическая терапия или даже антидепрессанты в лечении депрессии.

Как пишет The Independent, об этом заявили исследователи из Ланкаширского университета. Они обнаружили, что физические упражнения имеют умеренный эффект в уменьшении симптомов депрессии по сравнению с отсутствием лечения или плацебо.

В исследовании, основанном на 10 клинических испытаниях, говорится, что физические упражнения оказались такими же полезными, как и психологическая терапия и антидепрессанты. Хотя исследователи предупредили, что эти доказательства ограничены и имеют низкую достоверность. Долгосрочные преимущества физических упражнений от депрессии также остаются неясными, поскольку большинство исследований наблюдали за участниками только в течение периода лечения.

Видео дня

"Физические упражнения являются безопасным и доступным вариантом для помощи в управлении симптомами депрессии. Это говорит о том, что физические упражнения хорошо подходят некоторым людям, но не всем, и важно найти подходы, которые люди хотят и могут поддерживать", – прокомментировал результаты исследования ведущий автор, профессор Эндрю Клегг.

Обзор показал, что физические упражнения легкой и умеренной интенсивности могут быть лучше для борьбы с депрессией, чем интенсивные физические упражнения. Люди увидели результаты после выполнения от 13 до 36 тренировок. Те, кто сочетал силовые тренировки и аэробные упражнения, достигли лучших результатов, чем те, кто занимался только аэробными упражнениями, такими как бег или езда на велосипеде.

Некоторые виды физических упражнений, такие как йога, цигун и растяжка, не были включены в анализ.

Примерами умеренной активности могут быть очень быстрая ходьба (6,4 км/ч или быстрее), интенсивная уборка, такая как мытье окон или подбор пола, езда на велосипеде со скоростью 16-20 км/ч или бадминтон.

Энергичная деятельность включает пешие прогулки, бег со скоростью 6 миль/ч или быстрее, езду на велосипеде, баскетбол или теннис.

"Существуют некоторые доказательства того, что физические упражнения могут быть не менее эффективными, чем психологическая терапия или прием антидепрессантов, но этот вывод основан на небольшом количестве исследований и поэтому имеет значительную неопределенность", - сказал доктор Джефф Ламберт, доцент кафедры психологии здоровья из Университета Бата.

Он отметил, что пока невозможно сказать, лучше ли физические упражнения работают при более или менее тяжелой депрессии, зависит ли их эффективность от типа упражнений, стоит ли людям переходить от лекарств или терапии только на физические упражнения.

Исследование депрессии - больше новостей

Напомним, что молодые люди, у которых диагностированы четыре распространенных психических расстройства - тревожность, депрессия, СДВГ и расстройство поведения - имеют схожие структурные изменения в мозге. Оказалось, что мозг людей, у которых были диагностированы эти расстройства, имел склонность к сокращению площади в определенных участках.

Вас также могут заинтересовать новости: