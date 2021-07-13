Симптомы сепсиса / depositphotos.com

Сепсис - определение заболевания и его признаки

Объясним простыми словами: сепсис - это заражение крови, с греческого переводится как "‎гниение"‎. Инфекция распространяется по организму и поражает не какой-то один орган, а все. Сепсис не появляется из ниоткуда, чаще всего - это продолжение развития местных воспалительных процессов, например: менингита, флегмоны, фурункула, абсцесса и тд.

По причине того, что организм пациента уже подвергался первичному воспалению, иммунитет человека ослаблен. Поэтому риск "‎подхватить" сепсис (вторичный воспалительный процесс) сразу возрастает.

Сепсис - стадии развития инфекции

Классификация сепсиса / ua.depositphotos.com
  • Молниеносный - развивается очень быстро, летальный исход наступает в течение 1-2 суток;
  • Острый - продолжительность развития - месяц;
  • Подострый - 3-4 месяца;
  • Рецидивирующий - характеризуется то улучшением, то ухудшением общего состояния организма, может развиваться до полугода;
  • Хронический - болезнь протекает более года.

Сепсис - классификация по первичному очагу

Помощь при сепсисе / ua.depositphotos.com
  • Тонзиллогенный - у пациентов, изначально переболевших ангиной, причина которой - стафилококк или стрептококк;
  • Акушерско-гинекологический - вследствие осложнений после родов или абортов;
  • Хирургический - появляется из-за инфекции, которая попала в рану во время операции;
  • Плевролегочный - последствия гнойных легочных заболеваний;
  • Уросепсис - первичный очаг - органы мочеполовой системы;
  • Одонтогенный - заболевают пациенты, имеющие воспалительные процессы в челюстно лицевой системе;
  • Кожный - вторичная инфекция, возникшая в результате ожогов или инфицированных ран;
  • Отогенный - развивается из-за недолеченных гнойных болезней ушей (гнойный отит, например);
  • Риногенный - воспалительный процесс в области носоглотки;
  • Перитонеальный - поражает органы брюшной полости.

Сепсис - симптомы, как узнать, что у вас заражение крови

Симптомы сепсиса / pinterest.ru

Читайте такжеВ Украине впервые провели массовую вакцинацию препаратом PfizerИндивидуальные признаки инфекции могут разниться, но общие симптомы диагностируют у всех взрослых пациентов:

  • Повышенная температура тела и озноб;
  • Локальные гнойники;
  • Обильное потоотделение;
  • Упадок сил, отрешенный вид, бледность кожи;
  • Скачки настроения - от апатии до эйфории;
  • Покраснение кожи лица.

Всего сепсис имеет 4 формы проявлений:

  • Синдром системной воспалительной реакции;
  • Сепсис;
  • Тяжелый сепсис;
  • Септический шок.

Сепсис - как передается, причины возникновения заболевания

Причины возникновения сепсиса / pinterest.ru

Читайте такжеЗа неделю количество европейских стран со вспышкой COVID-19 удвоилось - экспертОсновная причина развития гнойного сепсиса - это бактерии, вирусы и грибки, которые попадают в организм. Иммунная система начинает активно с ними бороться. Следствие этого - воспалительный процесс. То есть, патогенные микроорганизмы разрушаются и массово поражают всю внутреннюю систему человека. Инфекция попадает в кровоток, который разносит ее по организму, заражая даже здоровые участки.

Как можно заразиться сепсисом и что для этого нужно:

  • Инфекция в организме;
  • Патогенные микроорганизмы, которые разносят ее по всему телу;
  • Вторичные очаги, которые «‎помогают»‎ инфицировать организм;
  • Реакция организма на опасность - воспалительный процесс;
  • Слабая иммунная система, не способная побороть инфекцию.

Можно ли вылечиться от сепсиса: стадии осложнения и прогноз

Осложнения от заражения крови очень серьезны и, к сожалению, необратимы:

  • Септический шок - органы и системы перестают функционировать нормально, обмен веществ и кровоток нарушается. В группе риска находятся пожилые люди и пациенты с ослабленным иммунитетом. Смертность при септическом шоке - 50%;
  • Тромбофлебит - венозные сетки воспаляются, образуются тромбы. Человек чувствует боль в том месте, где образовался тромб. Также появляются покраснения и отеки;
  • Тромбоэмболия легочной артерии - осложнения тромбофлебита. Тромб частично отрывается и с кровотоком попадает в сердце и легочные сосуды. Если тромб достигает мелкого сосуда, то может его закупорить.   

Симптомы: одышка, посинение губ, носа и кончиков пальцев, пониженное давление, боль в грудной клетке, обмороки и даже кома.

  • Тромбоэмболия сосудов головного мозга - принцип тот же, что и в случае с легкими, только кусочек тромба попадает в головной мозг. Чаще всего тромб отрывается ночью. 

Симптомы: глухота, нарушение сознания, нарушение опорно-двигательного аппарата, отсутствие рефлексов движения, потеря ориентации в пространстве.

  • Внутренние кровотечения - появляются из-за поражения инфекцией сосудов. Человек становится бледным и слабым;
  • Потеря веса - статистика говорит, что пациенты, у которых диагностирован сепсис, теряют до 20% от общей массы тела.

К сожалению, прогнозы врачей при таком заболевании неутешительны.  Процесс заражения крови не имеет обратного пути и даже новейшее медицинское оборудование и круглосуточная борьба за жизнь человека могут оказаться бессильны. При заражении крови выживают единицы.

У певицы диагностировали заражение крови / pinterest.ru

Один из примеров такой ситуации - певица МакSим, которая была госпитализирована с диагнозом “коронавирусная инфекция”. Сегодня состояние девушки ухудшилось - у неё диагностировали сепсис.

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Автор: Кристина Кащавцева