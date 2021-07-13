Сепсис - определение заболевания и его признаки
Объясним простыми словами: сепсис - это заражение крови, с греческого переводится как "гниение". Инфекция распространяется по организму и поражает не какой-то один орган, а все. Сепсис не появляется из ниоткуда, чаще всего - это продолжение развития местных воспалительных процессов, например: менингита, флегмоны, фурункула, абсцесса и тд.
По причине того, что организм пациента уже подвергался первичному воспалению, иммунитет человека ослаблен. Поэтому риск "подхватить" сепсис (вторичный воспалительный процесс) сразу возрастает.
Сепсис - стадии развития инфекции
- Молниеносный - развивается очень быстро, летальный исход наступает в течение 1-2 суток;
- Острый - продолжительность развития - месяц;
- Подострый - 3-4 месяца;
- Рецидивирующий - характеризуется то улучшением, то ухудшением общего состояния организма, может развиваться до полугода;
- Хронический - болезнь протекает более года.
Сепсис - классификация по первичному очагу
- Тонзиллогенный - у пациентов, изначально переболевших ангиной, причина которой - стафилококк или стрептококк;
- Акушерско-гинекологический - вследствие осложнений после родов или абортов;
- Хирургический - появляется из-за инфекции, которая попала в рану во время операции;
- Плевролегочный - последствия гнойных легочных заболеваний;
- Уросепсис - первичный очаг - органы мочеполовой системы;
- Одонтогенный - заболевают пациенты, имеющие воспалительные процессы в челюстно лицевой системе;
- Кожный - вторичная инфекция, возникшая в результате ожогов или инфицированных ран;
- Отогенный - развивается из-за недолеченных гнойных болезней ушей (гнойный отит, например);
- Риногенный - воспалительный процесс в области носоглотки;
- Перитонеальный - поражает органы брюшной полости.
Сепсис - симптомы, как узнать, что у вас заражение крови
Читайте такжеВ Украине впервые провели массовую вакцинацию препаратом PfizerИндивидуальные признаки инфекции могут разниться, но общие симптомы диагностируют у всех взрослых пациентов:
- Повышенная температура тела и озноб;
- Локальные гнойники;
- Обильное потоотделение;
- Упадок сил, отрешенный вид, бледность кожи;
- Скачки настроения - от апатии до эйфории;
- Покраснение кожи лица.
Всего сепсис имеет 4 формы проявлений:
- Синдром системной воспалительной реакции;
- Сепсис;
- Тяжелый сепсис;
- Септический шок.
Сепсис - как передается, причины возникновения заболевания
Читайте такжеЗа неделю количество европейских стран со вспышкой COVID-19 удвоилось - экспертОсновная причина развития гнойного сепсиса - это бактерии, вирусы и грибки, которые попадают в организм. Иммунная система начинает активно с ними бороться. Следствие этого - воспалительный процесс. То есть, патогенные микроорганизмы разрушаются и массово поражают всю внутреннюю систему человека. Инфекция попадает в кровоток, который разносит ее по организму, заражая даже здоровые участки.
Как можно заразиться сепсисом и что для этого нужно:
- Инфекция в организме;
- Патогенные микроорганизмы, которые разносят ее по всему телу;
- Вторичные очаги, которые «помогают» инфицировать организм;
- Реакция организма на опасность - воспалительный процесс;
- Слабая иммунная система, не способная побороть инфекцию.
Можно ли вылечиться от сепсиса: стадии осложнения и прогноз
Осложнения от заражения крови очень серьезны и, к сожалению, необратимы:
- Септический шок - органы и системы перестают функционировать нормально, обмен веществ и кровоток нарушается. В группе риска находятся пожилые люди и пациенты с ослабленным иммунитетом. Смертность при септическом шоке - 50%;
- Тромбофлебит - венозные сетки воспаляются, образуются тромбы. Человек чувствует боль в том месте, где образовался тромб. Также появляются покраснения и отеки;
- Тромбоэмболия легочной артерии - осложнения тромбофлебита. Тромб частично отрывается и с кровотоком попадает в сердце и легочные сосуды. Если тромб достигает мелкого сосуда, то может его закупорить.
Симптомы: одышка, посинение губ, носа и кончиков пальцев, пониженное давление, боль в грудной клетке, обмороки и даже кома.
- Тромбоэмболия сосудов головного мозга - принцип тот же, что и в случае с легкими, только кусочек тромба попадает в головной мозг. Чаще всего тромб отрывается ночью.
Симптомы: глухота, нарушение сознания, нарушение опорно-двигательного аппарата, отсутствие рефлексов движения, потеря ориентации в пространстве.
- Внутренние кровотечения - появляются из-за поражения инфекцией сосудов. Человек становится бледным и слабым;
- Потеря веса - статистика говорит, что пациенты, у которых диагностирован сепсис, теряют до 20% от общей массы тела.
К сожалению, прогнозы врачей при таком заболевании неутешительны. Процесс заражения крови не имеет обратного пути и даже новейшее медицинское оборудование и круглосуточная борьба за жизнь человека могут оказаться бессильны. При заражении крови выживают единицы.
Один из примеров такой ситуации - певица МакSим, которая была госпитализирована с диагнозом “коронавирусная инфекция”. Сегодня состояние девушки ухудшилось - у неё диагностировали сепсис.
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