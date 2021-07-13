Смертельно опасное заболевание, которое в прошлом означало только одно - летальный исход в 80% случаев. Сейчас, благодаря новым технологиям в медицине, процент снизился, но все равно остается достаточно высоким - 30-40%.

Сепсис - определение заболевания и его признаки

Объясним простыми словами: сепсис - это заражение крови, с греческого переводится как "‎гниение"‎. Инфекция распространяется по организму и поражает не какой-то один орган, а все. Сепсис не появляется из ниоткуда, чаще всего - это продолжение развития местных воспалительных процессов, например: менингита, флегмоны, фурункула, абсцесса и тд.

По причине того, что организм пациента уже подвергался первичному воспалению, иммунитет человека ослаблен. Поэтому риск "‎подхватить" сепсис (вторичный воспалительный процесс) сразу возрастает.

Сепсис - стадии развития инфекции

Молниеносный - развивается очень быстро, летальный исход наступает в течение 1-2 суток;

Острый - продолжительность развития - месяц;

Подострый - 3-4 месяца;

Рецидивирующий - характеризуется то улучшением, то ухудшением общего состояния организма, может развиваться до полугода;

Хронический - болезнь протекает более года.

Сепсис - классификация по первичному очагу

Тонзиллогенный - у пациентов, изначально переболевших ангиной, причина которой - стафилококк или стрептококк;

Акушерско-гинекологический - вследствие осложнений после родов или абортов;

Хирургический - появляется из-за инфекции, которая попала в рану во время операции;

Плевролегочный - последствия гнойных легочных заболеваний;

Уросепсис - первичный очаг - органы мочеполовой системы;

Одонтогенный - заболевают пациенты, имеющие воспалительные процессы в челюстно лицевой системе;

Кожный - вторичная инфекция, возникшая в результате ожогов или инфицированных ран;

Отогенный - развивается из-за недолеченных гнойных болезней ушей (гнойный отит, например);

Риногенный - воспалительный процесс в области носоглотки;

Перитонеальный - поражает органы брюшной полости.

Сепсис - симптомы, как узнать, что у вас заражение крови

Читайте такжеВ Украине впервые провели массовую вакцинацию препаратом PfizerИндивидуальные признаки инфекции могут разниться, но общие симптомы диагностируют у всех взрослых пациентов:

Повышенная температура тела и озноб;

Локальные гнойники;

Обильное потоотделение;

Упадок сил, отрешенный вид, бледность кожи;

Скачки настроения - от апатии до эйфории;

Покраснение кожи лица.

Всего сепсис имеет 4 формы проявлений:

Синдром системной воспалительной реакции;

Сепсис;

Тяжелый сепсис;

Септический шок.

Сепсис - как передается, причины возникновения заболевания

Читайте такжеЗа неделю количество европейских стран со вспышкой COVID-19 удвоилось - экспертОсновная причина развития гнойного сепсиса - это бактерии, вирусы и грибки, которые попадают в организм. Иммунная система начинает активно с ними бороться. Следствие этого - воспалительный процесс. То есть, патогенные микроорганизмы разрушаются и массово поражают всю внутреннюю систему человека. Инфекция попадает в кровоток, который разносит ее по организму, заражая даже здоровые участки.

Как можно заразиться сепсисом и что для этого нужно:

Инфекция в организме;

Патогенные микроорганизмы, которые разносят ее по всему телу;

Вторичные очаги, которые «‎помогают»‎ инфицировать организм;

Реакция организма на опасность - воспалительный процесс;

Слабая иммунная система, не способная побороть инфекцию.

Можно ли вылечиться от сепсиса: стадии осложнения и прогноз

Осложнения от заражения крови очень серьезны и, к сожалению, необратимы:

Септический шок - органы и системы перестают функционировать нормально, обмен веществ и кровоток нарушается. В группе риска находятся пожилые люди и пациенты с ослабленным иммунитетом. Смертность при септическом шоке - 50%;

Тромбофлебит - венозные сетки воспаляются, образуются тромбы. Человек чувствует боль в том месте, где образовался тромб. Также появляются покраснения и отеки;

Тромбоэмболия легочной артерии - осложнения тромбофлебита. Тромб частично отрывается и с кровотоком попадает в сердце и легочные сосуды. Если тромб достигает мелкого сосуда, то может его закупорить.

Симптомы: одышка, посинение губ, носа и кончиков пальцев, пониженное давление, боль в грудной клетке, обмороки и даже кома.

Тромбоэмболия сосудов головного мозга - принцип тот же, что и в случае с легкими, только кусочек тромба попадает в головной мозг. Чаще всего тромб отрывается ночью.

Симптомы: глухота, нарушение сознания, нарушение опорно-двигательного аппарата, отсутствие рефлексов движения, потеря ориентации в пространстве.

Внутренние кровотечения - появляются из-за поражения инфекцией сосудов. Человек становится бледным и слабым;

Потеря веса - статистика говорит, что пациенты, у которых диагностирован сепсис, теряют до 20% от общей массы тела.

К сожалению, прогнозы врачей при таком заболевании неутешительны. Процесс заражения крови не имеет обратного пути и даже новейшее медицинское оборудование и круглосуточная борьба за жизнь человека могут оказаться бессильны. При заражении крови выживают единицы.

Один из примеров такой ситуации - певица МакSим, которая была госпитализирована с диагнозом “коронавирусная инфекция”. Сегодня состояние девушки ухудшилось - у неё диагностировали сепсис.

Вас также может заинтересовать:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Кристина Кащавцева