Импортеры лекарственных средств должны пересмотреть свою ценовую политику в Украине, учитывая то, что отечественные производители уже существенно снизили цены на свою продукцию после отмены маркетинговых наценок. Об этом заявил президент Всеукраинского совета защиты прав и безопасности пациентов Виктор Сердюк

"Украинские фармпроизводители показали ответственность и пошли навстречу пациентам. Цены на их лекарства снижены. А вот импортеры продолжают торговать по старым ценам, фактически просто забирая себе ту часть средств, которая ранее шла на маркетинг. Это недопустимо", - подчеркнул Виктор Сердюк.

По его словам, в европейских странах, откуда поставляются импортные препараты, цены на многие позиции ниже, чем в Украине, что выглядит абсурдно на фоне экономической ситуации в государстве.

Видео дня

"Иностранные лекарства не могут и не должны стоить в Украине дороже, чем в Европе. Это нарушение не только этики, но и вообще цивилизованных принципов ведения бизнеса. К сожалению, многие зарубежные компании забывают о правилах честной игры, как только их продукция пересекает украинскую границу", - подчеркнул Сердюк.

Президент Всеукраинского совета защиты прав и безопасности пациентов также напомнил, что Украина уже имеет примеры в различных отраслях, когда ставка исключительно на внешних партнеров оказывается рискованной.

"Мы должны поддерживать своего производителя - это вопрос и экономики, и безопасности. Только развивая внутреннее производство, мы можем гарантировать доступность и качество товаров, в том числе и лекарств. Времена, когда мы полагались только на внешних игроков, проходят", - отметил Виктор Сердюк.

Всеукраинский совет защиты прав и безопасности пациентов призывает государственные органы, медицинское сообщество и общественность требовать от импортеров справедливых цен на препараты, которые продаются в Украине.

Напомним, цены на 100 лекарственных средств украинского производства снизилась на 30% с 1 марта 2025 года. Такое решение принял Совет национальной безопасности и обороны на основании декларации, представленной производителями, дистрибьюторами и аптечными сетями. Среди прочего, было также запрещено "маркетинговые платежи" аптекам от производителей.

Справка. Практика "маркетинговых платежей", распространенная на украинском рынке до 1 марта, предусматривала плату производителями аптечным сетям за то, чтобы лекарства попали в продажу, размещались на видном месте и рекомендовались провизорами. Эти скрытые расходы значительно повышали конечную цену лекарств для потребителей.