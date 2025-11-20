Новый вариант вируса распространяется локально и без известных контактов.

В Европе резко вырос показатель заражений мутировавшим штаммом mpox - вируса, ранее известного как обезьянья оспа. Как пишет The Telegraph, эксперты предупреждают, что он все чаще распространяется среди людей, которые не имеют ни истории путешествий, ни подтвержденных контактов с инфицированными.

"С августа в Европе зафиксировано не менее 46 случаев штамма clade 1b - в Испании, Нидерландах, Италии и Португалии. До этого, с начала его распространения почти два года назад, в регионе было зарегистрировано лишь 29 случаев", - пишет издание.

Этот вариант - штамм clade 1b - впервые появился в Демократической Республике Конго в конце 2023 года и вызвал там масштабную вспышку. Он считается более заразным, чем другие формы вируса - в частности штамм clade II, который три года назад быстро распространялся по Европе и США, преимущественно среди геев и бисексуальных мужчин.

Видео дня

Вспышка 2022 года инфицировала более 90 000 человек в мире и привела к 220 смертям.

По словам консультанта ВОЗ Иоанниса Карагианниса, по меньшей мере 14 новых случаев были результатом локальной передачи, в частности внутри семей. Трое зараженных не имели никаких контактов с больными и не путешествовали.

Mpox передается через тесный физический контакт, чаще всего - во время секса. Ранее все случаи clade 1b в Европе были связаны с поездками в Африку.

"Ситуация в Европе резко изменилась с конца августа. Мы фиксируем местное распространение среди людей без истории путешествий, а также среди мужчин, которые имеют секс с мужчинами", - отметил Карагианнис.

В Британии и большинстве европейских стран вакцина против mpox, которую детям регулярно вводили до 1970-х - рекомендована для геев и бисексуальных мужчин, медиков в высокорисковых учреждениях и людей, которые имели близкие контакты с инфицированными. Препарат вводят в двух дозах. По словам специалистов, он обеспечивает около 80% защиты и смягчает течение болезни в случае заражения.

"Штамм clade 1b может вызвать более тяжелое течение: сыпь с гнойными волдырями, лихорадку, боли, а в некоторых случаях - летальный исход. Его также связывают с серьезными осложнениями у беременных, включая риск выкидыша", - пишет The Guardian.

Другие опасные вирусы для людей

Напомним, у бразильских летучих мышей исследователи обнаружили новый коронавирус, который имеет генетическую особенность и встречается в Sars-Cov-2, возбудителе, вызывающем Covid-19.

В частности, вирус BRZ batCoV обнаружили у вида летучих мышей с "усами", который распространен в большей части Латинской Америки. Предполагается, что возбудитель давно распространяется незаметно, ведь отбор проб в этом регионе ограничен.

Вирус имеет расщепление фурина, подобное тому, что было обнаружено в Sars-Cov-2. Это часть вируса Covid, которая позволяет ему разблокировать и проникать в клетки человека.

Вас также могут заинтересовать новости: