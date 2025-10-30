Новый вид был найден после сбора образцов кишечной ткани у 70 летучих мышей в бразильских штатах Мараньян и Сан-Паулу.

Ученые обнаружили новый коронавирус у бразильских летучих мышей, который имеет генетическую особенность и встречается в Sars-Cov-2, возбудителе, который вызывает Covid-19. Об этом пишет The Telegraph.

Вирус, который назвали BRZ batCoV, был обнаружен у вида летучих мышей с "усами", который распространен в большей части Латинской Америки. Скорее всего, возбудитель уже давно распространяется незаметно, ведь отбор проб в этом регионе ограничен.

"Генетическое секвенирование вируса, который не был изолирован, а исследовался цифровым способом, показывает, что он имеет расщепление фурина, подобное тому, что было обнаружено в Sars-Cov-2. Это та часть вируса Covid, которая позволяет ему разблокировать и проникать в клетки человека, и некоторые ставили под сомнение, не был ли Sars-Cov-2 создан в лаборатории, поскольку ранее его не видели", - объяснили в материале.

Видео дня

В то же время доктор Косуке Такада отметил, что такое открытие "демонстрирует, что подобные молекулярные особенности могут возникать независимо в различных вирусных линиях... через естественные эволюционные процессы".

В свою очередь глава кафедры инфекционных болезней в King's College London Стюарт Нейл, который не участвовал в исследовании, отметил, что это не первый случай, когда ученые обнаружили места расщепления фурина, которые похожи на Sars-Cov-2, с начала пандемии.

"Мы имеем очень мало представления о селективном давлении, которое способствует эволюции мест расщепления фурина у летучих мышей или после межвидовой передачи. Но эта статья подтверждает, что они не являются редкими. Хотя она не дает прямого ответа на вопрос, как [Sars-Cov-2] получил свое место расщепления фурина, она показывает, как легко они могут появляться в одной и той же части спайка [белка] в очень разных вирусах этого семейства", - объяснил Нейл.

Также руководитель Центра исследований вирусов Университета Глазго, который также не участвовал в исследовании, Дэвид Робертсон подчеркнул:

"То, что они нашли место расщепления фурина, является интересным, но не неожиданным, учитывая, что мы знаем, что этот участок генома вируса является относительно изменчивым".

В то же время исследователи добавили, что пока нет никаких доказательств того, что BRZ batCoV, который был обнаружен после сбора образцов кишечной ткани у 70 летучих мышей в бразильских штатах Мараньян и Сан-Паулу, может заражать людей или других млекопитающих.

"Это исследование подчеркивает, что потенциал появления новых патогенов распределен по всему миру, включая регионы с недостаточным уровнем выборки, такие как Южная Америка. Однако обнаружение не означает опасность - реальный риск зависит от экологических и человеческих факторов, таких как частота контактов людей с инфицированными дикими животными. Расширяя наше понимание вирусного разнообразия в этих регионах, мы можем усовершенствовать системы раннего предупреждения и проводить более обоснованные оценки того, какие вирусы требуют более пристального внимания", - подчеркнул доктор Такада, который также является научным сотрудником-постдокторантом в Университете Сиднея.

Последние новости о здоровье

Ранее врачи предупредили, что один популярный витамин может негативно сказаться на сне. По их словам, если вы принимаете добавки, особенно не зная, нужны ли они вам, они могут незаметно нарушить ваш сон.

Также ученые разобрались, сколько на самом деле нужно делать шагов в день. В частности они провели исследование, во время которого оказалось, что важна была не закономерность, а общее количество шагов в день.

Вас также могут заинтересовать новости: