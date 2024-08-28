В частности вирус активно распространяется в странах Африки.

Ученые, исследующие новый штамм оспы, распространившийся из Демократической Республики Конго, отмечают, что вирус меняется быстрее, чем ожидалось, в основном это происходит в тех регионах, где специалистам не хватает финансирования и оборудования для его нормального отслеживания, пишет Reuters.

По словам ученых из Африки, Европы и США, это означает, что есть много неизвестных фактов о самом вирусе, его тяжести и способах передачи, которые затрудняют реагирование.

В издании отметили, что вирус Мрох, ранее известный как обезьянья оспа, был проблемой общественного здравоохранения в некоторых частях Африки с 1970 года, однако не получал достаточного внимания на глобальном уровне, пока не получил международное распространение в 2022 году. Это заставило Всемирную организацию здравоохранения сообщить о чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения.

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Новый штамм вируса, известный как клад Ib, в очередной раз привлек внимание мирового сообщества после того, как ВОЗ объявила новую чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения.

"Штамм является мутировавшей версией клада I, формы оспы, распространяющейся через контакт с инфицированными животными, которая была эндемичной в Конго в течение десятилетий. Оспа обычно вызывает симптомы, похожие на грипп, и гнойные поражения, которые могут привести к летальному исходу", - объяснили в материале.

По информации ВОЗ, в этом году в Конго было зарегистрировано более 18 тысяч случаев подозрения на оспу классов I и Ib и 615 смертей. В течение последнего месяца в четырех странах Африки зафиксировали 222 подтвержденных случая болезни вирусом класса Ib, а также по одному случаю в Швеции и Таиланде у людей, которые ранее путешествовали в Африку.

"Меня беспокоит, что в Африке мы работаем вслепую", - отметил эксперт по инфекционным заболеваниям Димие Огойна, который возглавляет комитет ВОЗ по чрезвычайным ситуациям, связанным с эпидемией натуральной оспы.

Впервые специалист начал переживать о потенциальной передаче оспы половым путем в 2017 году.

"Мы не очень хорошо понимаем нашу вспышку, и если мы не будем понимать нашу вспышку очень хорошо, нам будет трудно решить проблему с точки зрения динамики передачи, тяжести заболевания, факторов риска заболевания. И меня беспокоит тот факт, что вирус, похоже, мутирует и производит новые штаммы", - подчеркнул Огойна.

Эксперт добавил, что кладу IIb в Нигерии понадобилось пять или более лет, чтобы эволюционировать и стать достаточно распространенным среди людей, что привело к глобальной вспышке в 2022 году. Клад Ib сделал то же самое менее чем за год.

Обезьянья оспа - последние новости

Ранее региональный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Европе Ганс Клюге заявил, что специалисты знают, как контролировать распространение обезьяньей оспы.

"Внедрим ли мы системы контроля и ликвидации оспы обезьян во всем мире или вступим в новый цикл паники? То, как мы отреагируем сейчас и в последующие годы, станет критическим испытанием для Европы и мира", - подчеркнул Клюге.

Также сообщалось, что в Европе был выявлен первый случай заражения оспой обезьян. Инфицирование новым штаммом вируса оспы было подтверждено в Швеции.

"Появление случая на европейском континенте может привести к быстрому международному распространению оспы. Случай в Швеции, скорее всего, означает десятки необнаруженных случаев в Европе", - отметил эксперт по вопросам общественного здоровья и профессор Джорджтаунского университета в Вашингтоне Лоуренс Гостин.

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