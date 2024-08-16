Случай в Швеции, скорее всего, означает десятки невыявленных случаев в Европе, говорит эксперт.

В Европе выявили первый случай заражения оспой обезьян. Инфицирование новым штаммом вируса оспы подтверждено в Швеции.

Об этом сообщает Reuters. Этот случай связали с растущей вспышкой заболеваемости оспой обезьян в Африке. Известно, что человек заразился вирусом, находясь в Африке, и сейчас проходит лечение.

"Появление случая на европейском континенте может привести к быстрому международному распространению оспы. Случай в Швеции, скорее всего, означает десятки невыявленных случаев в Европе", – сказал эксперт по вопросам общественного здоровья и профессор Джорджтаунского университета в Вашингтоне Лоуренс Гостин.

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Доктор Брайан Фергюсон из Кембриджского университета заметил, что случай со шведским путешественником вызывает беспокойство, но не удивляет, учитывая распространение заболевания в Африке.

"Скорее всего, таких случаев будет больше как здесь, так и в других частях мира, поскольку пока не существует механизмов, которые могли бы остановить завоз случаев оспы", – прогнозирует он.

Американские и канадские чиновники заявили, что пока не обнаружили ни одного случая заболевания в странах.

"Это первый случай заболевания ветряной оспой первого типа, зарегистрированный за пределами африканского континента", – отметил представитель CDC Дэвид Дейгл, подчеркнув, что ведомство внимательно следит за вспышкой эпидемии.

Штамм вируса оспы обезьян Ib, вызвавший нынешнюю вспышку, является новым вариантом штамма I, который является эндемичным в Конго. Вирус Clade Ib легче распространяется при обычном тесном контакте, в том числе половом.

Штамм Clade I, как правило, вызывает большее количество тяжелых инфекций и имеет более высокий уровень смертности, чем оспа Clade II.

Распространение оспы обезьян: это стоит знать

В среду, 14 августа ВОЗ объявила вспышку в Африке чрезвычайной ситуацией в сфере общественного здоровья международного уровня (PHEIC) после того, как случаи заболевания в Демократической Республике Конго распространились на соседние страны. PHEIC – это самый высокий уровень опасности в системе ВОЗ.

С начала нынешней вспышки в январе 2023 года в Конго было зарегистрировано 27 000 случаев заболевания и более 1100 смертей, преимущественно среди детей.

Глобальная группа производителей вакцин Gavi сообщила агентству Reuters, что должна потратить до 500 миллионов долларов США на вакцинацию стран, пострадавших от эскалации вспышки оспы в Африке.

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