Главным условием для бесплатной медицинской помощи является ее получение в учреждении, которое заключило договор с НСЗУ.

В Национальной службе здоровья Украины рассказали об услугах, которые может бесплатно получить травмированный человек.

Об этом в опубликованном на Facebook-странице Нацслужбы видео сообщила директор департамента коммуникации НСЗУ Лилия Гудзь.

Она напомнила, что для получения экстренной медицинской помощи не требуется направление семейного врача, а также не имеет значения место фактического проживания и регистрации человека или наличие у него декларации с врачом.

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Гудзь отметила, что независимо от того, нуждается ли человек в госпитализации или нет, "скорая" должна доставить его в травмпункт медицинского учреждения, которое заключило договор с НСЗУ, а следовательно медицинские услуги будут бесплатными.

В частности, речь идет об осмотре и консультации врача, бесплатной диагностике (рентгенологические, эндоскопические, ультразвуковые и функциональные исследования), а также выполнение врачами-специалистами (хирург, ортопед, травматолог) лечебных процедур или хирургических вмешательств.

Дальнейшие медицинские услуги пациент будет получать уже по направлению семейного врача.

"Если человек с травмой нуждается в госпитализации, то его пребывание и питание является бесплатным", - подчеркнула она.

По словам Гудзь, в больнице, которая заключила контракт с НСЗУ по пакетам "стационарная помощь взрослым и детям без хирургических вмешательств" или "хирургические операции взрослым и детям в стационарных условиях", пациент бесплатно может получить следующие услуги: инструментальные и лабораторные обследования, медицинскую помощь для облегчения, снятия или устранения симптомов и проявлений травмы, обезболивание и медикаментозную терапию, хирургические операции с анестезией, послеоперационный мониторинг, обезболивания и последующую медикаментозную терапию, а также круглосуточный врачебный и медсестринский уход и реабилитацию.

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