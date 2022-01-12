Оплата лечения пациентов с COVID-19 в 2022 году в стационарах будет происходить по двум пакетам.

Министерство здравоохранения изменило подходы к формированию пакетов медицинских услуг на оказание медицинской помощи пациентам с коронавирусной болезнью.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

Так, оплата лечения пациентов с COVID-19 в 2022 году в стационарах будет происходить по двум пакетам.

Как пояснили в министерстве, пациенты по-прежнему будут получать всю медицинскую помощь в стационарах бесплатно. Все предоставленные услуги будут оплачены медучреждениям по договору с Национальной службой здоровья.

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В частности, НСЗУ будет оплачивать медучреждениям лечение по двум пакетам:

готовность к оказанию медицинской помощи в условиях распространения инфекционных заболеваний, эпидемий и в других чрезвычайных ситуациях;

стационарная помощь пациентам с COVID-19.

На первый пакет смогут законтрактоваться только те заведения, которые были определены ОГА. Речь идет об одном заведении на 200 тысяч населения соответствующей области. Сейчас региональными департаментами здравоохранения уже поданы перечни таких учреждений. После чего с медучреждениями, которые пройдут проверку на соответствие требованиям НСЗУ, будут заключены договоры. В программе медицинских гарантий на 2022 год для них предусмотрено почти 2,5 млрд гривен. Ежемесячно такое заведение будет получать оплату по глобальной ставке в размере 1 млн 053 тыс. 510 грн.

При расчете была учтена заработная плата для четырех команд, которые постоянно должны быть в учреждении. Условием получения этих средств является наличие постоянного остатка лекарственных средств и средств индивидуальной защиты, необходимых для лечения инфекционных заболеваний, в частности COVID-19.

Контрактование на второй пакет доступно всем заведениям, которые соответствуют требованиям, определенным Национальной службой здоровья Украины. На это направление в бюджете предусмотрено 16,9 млрд гривен. Оплата будет осуществляться, в частности, в зависимости от тяжести пролеченного случая. В расчете тарифа учтена заработная плата и плата на необходимые лекарственные средства и медицинские изделия для лечения пациентов с COVID-19.

Напомним, как писал УНИАН, главный врач одного из коммунальных предприятий Ривненского областного совета безосновательно выплатил работникам медучреждения за работу с больными COVID-19 более 400 тыс. грн.

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