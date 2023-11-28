Когда мальчику было 6 месяцев и он научился сидеть, у него на спине за две недели вырос горб.

На протяжении всей жизни 9-летний Владислав из Бучи проходил обследование в Охматдете. У мальчика врожденный сколиоз 3 степени, поэтому с самого рождения он постоянно проходит лечение, а недавно перенес сверхсложную операцию.

"С момента рождения у ребенка при движениях можно было услышать хруст в лопатках, Владик синел и не мог лежать на одном боку. Однако многочисленные обследования не показывали никаких нарушений. Но когда мальчику было 6 месяцев, у него на спине за две недели вырос горб. После этого семья обратилась в НДСБ "Охматдет", где ему поставили диагноз – сколиоз. С тех пор Владислав находится на контроле в отделении ортопедии и травматологии", - поделились в больнице.

Специалисты рассказали, что благодаря стараниям врачей, родителей и ребенка заболевание не прогрессировало, но вследствие скачка роста у Владислава деформация увеличилась. "Поэтому единственным вариантом для выравнивания позвоночника и улучшения качества жизни была операция", - отметили в Охматдете.

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"У Владика два полупозвонка, которых не должно быть, находились между вторым и третьим и четвертым и пятым позвонками. Они привели к деформации в грудном отделе, из-за чего шея начала интенсивно смещаться вправо. Мы решили проводить операцию, ведь в дальнейшем исправить ситуацию корсетом было невозможно. Провели резекцию полупозвонков и установили комбинированную шейную ростучую конструкцию. Теперь шея застабилизирована полностью, она не растет с искривлением", - рассказал об операции врач ортопед-травматолог Охматдета Николай Доляницкий.

Операция длилась более 12 часов и прошла успешно. Такие оперативные вмешательства являются сверхсложными, ведь шейный отдел очень чувствителен и содержит многочисленные важные анатомические структуры. Поэтому работа в этом отделе требует чрезвычайной точности и осторожности.

Лечение в Охматдете

Врачи ставят на ноги детей с самыми тяжелыми болезнями. В частности, врачи Охматдета рассказали, как смогли спасти девочку, которая постоянно кашляла и задыхалась.

А летом водитель маршрутки привез женщину, которой внезапно в дороге стало плохо, в больницу Охматдет. Там ей оказали всю необходимую помощь.

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