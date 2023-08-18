Женщине стало плохо прямо в дороге и, чтобы ей помочь, водитель отвез ее в Охматдет.

Сегодня вечером водитель маршрутки привез женщину, которой внезапно в дороге стало плохо, в больницу Охматдет.

Как рассказали в медучреждении, женщине стало плохо в маршрутке номер 820, которая как раз проезжала рядом с Охматдитом. "Водитель и неравнодушные люди, которые находились рядом с женщиной, не растерялись и приняли решение срочно доставить ее в ближайшую больницу. Ближайшей больницей оказалась детская больница Охматдет", - рассказали детали врачи.

"Охранники нашей больницы, учитывая экстренность ситуации и угрозу жизни человека, пропустили маршрутку на территорию больницы и направили в приемное отделение Emergency", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что врачи Охматдета успели осмотреть пациентку и определить, что у нее поднялось давление. Затем за пациенткой приехала скорая для оказания дальнейшей медицинской помощи и госпитализации в профильное отделение.

"Благодаря слаженным действиям общества, водителя, охранников и медиков женщине своевременно была оказана медицинская помощь. Спасибо каждому за неравнодушие и внимание к ближнему", - подытожили в медучреждении.

Лечение в Охматдете

Врачи этого медучреждения ставят на ноги детей с самыми тяжелыми болезнями. В частности, 10 августа врачи Охматдета рассказали, как смогли спасти девочку, которая постоянно кашляла и задыхалась. "6-летняя Яна еще в марте начала жаловаться на тяжелое дыхание и сильный кашель. Тогда ее родители обратились в больницу, где ей поставили диагноз – обструктивный бронхит. Однако несмотря на усердное лечение, состояние ребенка не улучшалось", - рассказали детали врачи.

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