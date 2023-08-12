Продолжается расследование ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей медицинскими работниками.

Правоохранители начали расследование по факту ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей медицинскими работниками одной из больниц города Днепра после смерти ребенка и ухудшения состояния еще нескольких прооперированных пациентов.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора. По данным следствия, в больнице были проведены оперативные вмешательства 4 взрослым и 5 детям в возрасте от 3 до 17 лет. В послеоперационный период у нескольких пациентов выявлено ухудшение самочувствия и жизнеугрожающее состояние организма. На утро 12 августа 2023 года в реанимационном отделении скончался 11-летний мальчик.

Установлено, что пациентам вводился один препарат, номер партии установлен. Дальнейшее его использование остановлено.

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"Сейчас продолжаются следственные действия, устанавливаются все обстоятельства и причастность сотрудников заведения. Департаментом здравоохранения Днепропетровской областной военной администрации создана комиссия по проверке оказания медицинской помощи в больнице", - говорится в сообщении.

Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей медицинскими работниками, повлекшее тяжкие последствия несовершеннолетним детям (ч. 2 ст. 140 Угодовного кодекса).

В Минздраве уже отреагировали на ситуацию. Там сообщили, что чрезвычайная ситуация произошла в городской многопрофильной клинической больнице матери и ребенка им. М. Ф. Руднева.

"Пациенты получили тяжелую побочную реакцию на медицинские препараты, применявшиеся при проведении оперативных вмешательств. Предварительно речь идет о медпрепаратах для внутривенного наркоза… Известно, что медицинские препараты больница закупала самостоятельно, а не получала через централизованные закупки", - отмечают в Минздраве.

В министерстве сообщили, что пострадавшие пациенты переведены в другие медицинские учреждения, где им предоставляется необходимая медицинская помощь.

"По состоянию на данный момент известно об 11 пострадавших, среди них — 5 взрослых и 6 детей. К сожалению, одного ребенка спасти не удалось. Накануне ночью 11-летний мальчик скончался", - сообщает Минздрав.

По данным ведомства, в настоящее время 5 детей переведены в Днепропетровскую областную клиническую больницу. Их состояние средней тяжести.

5 взрослых пациентов доставлены в Днепропетровскую областную клиническую больницу им. Мечникова. Состояние двух из них оценивается как тяжелое. За их жизнь продолжают сражаться врачи.

Смерти детей в Украине

В мае в Одессе 4-летние двойняшки умерли, отравившись неизвестным веществом. По данным полиции, детям стало плохо и мать пыталась самостоятельно оказать им помощь, но малым стало еще хуже. Тогда она позвала медицинскую сестру, которая сделала детям какие-то инъекции, однако впоследствии состояние детей резко ухудшилось и мать вызвала "скорую". Мальчик умер еще до приезда врачей, а девочка - в медицинском учреждении. Предварительной причиной гибели двойни стало отравление неизвестным веществом.

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