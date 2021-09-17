У него была врожденная патология головного мозга.

В Ровенской области умер 8-летний мальчик, у которого обнаружили коронавирус.

Об этом пишет местное издание ЧаРівне.

Маленький житель Ровенского района поступил в областную больницу в тяжелом состоянии.

По словам координатора вакцинации в Ровенской области Елены Гандзюк, кроме COVID-19 у него была тяжелая патология.

Читайте такжеОтравление школьников в Хмельницком: всех детей выписали из больницы"У ребенка была очень тяжелая врожденная патология головного мозга, тетрапарез. Плюс наслоился ковид", - рассказала она.

Мальчик провел в больнице сутки. Врачи не смогли его спасти.

"Были применены все реанимационные мероприятия. Это говорит о том, что штамм "Дельта" поражает даже детей, - отметила Гандзюк.

Ранее сообщалось, что на Черниговщине ребенок умер от ожогов кипятком. Его родители долго не обращались за помощью. Также очевидица рассказала жуткие подробности смерти мальчика в аквапарке Днепра.

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Автор: Людмила Жерновская