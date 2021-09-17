В Ровенской области умер 8-летний мальчик, у которого обнаружили коронавирус.
Об этом пишет местное издание ЧаРівне.
Маленький житель Ровенского района поступил в областную больницу в тяжелом состоянии.
По словам координатора вакцинации в Ровенской области Елены Гандзюк, кроме COVID-19 у него была тяжелая патология.
Читайте такжеОтравление школьников в Хмельницком: всех детей выписали из больницы"У ребенка была очень тяжелая врожденная патология головного мозга, тетрапарез. Плюс наслоился ковид", - рассказала она.
Мальчик провел в больнице сутки. Врачи не смогли его спасти.
"Были применены все реанимационные мероприятия. Это говорит о том, что штамм "Дельта" поражает даже детей, - отметила Гандзюк.
Ранее сообщалось, что на Черниговщине ребенок умер от ожогов кипятком. Его родители долго не обращались за помощью. Также очевидица рассказала жуткие подробности смерти мальчика в аквапарке Днепра.