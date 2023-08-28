Это первое рандомизированное клиническое исследование по оценке смехотерапии у пациентов с ишемической болезнью сердца.

Новое, первое в своем роде, исследование показало, что смех действительно может быть хорошим лекарством, особенно для людей с заболеваниями сердца.

Смехотерапия может повысить функциональную способность сердечно-сосудистой системы, включая сердце, легкие, артерии и вены, показало еще не рецензированное исследование, представленное на ежегодном собрании Европейского общества кардиологов в Амстердаме, пишет Independent.

Исследователи, в том числе Марко Саффи из Клиники Порту-Алегри в Бразилии, обнаружили уменьшение воспаления и улучшение показателей здоровья среди пациентов с ишемической болезнью сердца, которые проходили курс смехотерапии.

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Они обнаружили, что сеансы смехотерапии могут привести к расширению тканей внутри сердца пациента, что потенциально может привести к увеличению потока кислорода через организм.

До сих пор у пациентов с ишемической болезнью сердца изучались различные методы лечения без применения лекарств, но польза реабилитации с помощью смехотерапии не была полностью оценена, говорят ученые.

В новом исследовании оценивалось влияние смехотерапии на функциональные способности, функции тканей, а также маркеры воспаления в организме пациентов с ишемической болезнью сердца.

Это заболевание, которое является одним из наиболее распространенных заболеваний в мире, возникает, когда коронарные артерии сердца испытывают трудности с снабжением органа достаточным количеством крови, кислорода и питательных веществ.

Ученые провели клиническое исследование с участием 26 взрослых людей со средним возрастом 64 года с августа 2016 года по декабрь 2020 года, измеряя потребление ими кислорода и расширение их главной артерии при увеличении кровотока.

Исследователи также измеряли уровни молекул в организме пациентов, свидетельствующих о воспалении, таких как интерлейкин (IL)-6, IL-10, фактор некроза опухоли (TNF)-альфа, молекула адгезии сосудистых клеток (VCAM) и молекула межклеточной адгезии (ICAM).

Тринадцать пациентов были отнесены к группе, которая проходила смехотерапию путем просмотра двух выбранных ими комедийных телешоу в неделю. Остальные 13 человек составляли контрольную группу и смотрели "нейтральные документальные фильмы", отметили ученые.

Они заявили, что исследование является первым контролируемым клиническим испытанием, в котором оценивается влияние реабилитации с использованием смехотерапии на пациентов с ишемической болезнью сердца.

Оно выявило увеличение максимального потребления кислорода организмом и улучшение функции тканей, а также маркеров воспаления в организме.

Новые результаты согласуются с предыдущими исследованиями, в которых предполагалось, что хороший сеанс смеха заставляет организм вырабатывать эндорфины - гормоны, которые уменьшают стресс и воспаление и помогают сердцу и кровеносным сосудам расслабиться.

Основываясь на новых результатах, представленных на крупнейшей в мире кардиологической конференции, ученые говорят, что смехотерапия может представлять собой "эффективную форму кардиореабилитации в этой группе пациентов".

Болезни сердечно-сосудистой системы

Как сообщал УНИАН, ранее Всемирная организация здравоохранения заявила, что сердечно-сосудистые заболевания, - такие, как гипертония, ишемическая болезнь сердца, нарушения мозгового кровообращения, сердечная недостаточность и пороки сердца, - являются главной причиной смерти в мире и ежегодно уносят миллионы жизней. По прогнозам, в 2030 году от этих болезней умрет 23,5 миллиона человек.

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