Кроме того, медик призвал не забывать о сезонном гриппе.

Заражение коронавирусом может дать осложнения на сердце.

Как рассказал заведующий кардионеврологическим отделением Мелитопольской ТМО Виктор Орлов, постковидные больные зачастую получают сосудистые осложнения, к примеру, осложненный гипертонический криз, пишет ria-m.tv.

Люди, у которых до COVID-19 были диагностированы хронические сердечно-сосудистые заболевания, имеют больше шансов попасть к кардиологу, чем те, у кого таких проблем не было. Чаще всего люди с хроническими болезнями попадают в отделение с острым инсультом и инфарктом.

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"Хочу ответственно сказать, что это пациенты старшей возрастной группы, имеющие артериальную гипертензию, сахарный диабет, сердечную недостаточность, перенесшие инфаркт миокарда, должны вакцинироваться от коронавируса", - отметил врач.

Он напомнил, что коронавирус – это аутоиммунное заболевание, приводящее к микро- и макро-сосудистым осложнениям, которые, в свою очередь, приведут пациента на кардиологическую и невралгическую койку.

"Кроме того, не стоит списывать со счетов сезонный грипп", - добавил медик.

В патогенезе развития острого инфаркта или инсульта имеет место нестабильность атеросклеротической бляшки. Один из механизмов ее повреждения – вирусная инфекция. Поэтому всем пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, нужно обязательно делать прививку от гриппа.

Ранее Евгений Комаровский объяснил, что вакцинация необходима даже в разгар пандемии, и она реально защищает.

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