Открытие ученых показало совершенно новое измерение регуляции генов.

Нобелевский комитет объявил лауреатов премии по медицине и физиологии. Ими стали ученые Виктор Амброс и Гэри Равкан за открытие микроРНК и ее роль в регуляции генов.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда Нобеля. Там пояснили, что работа ученых важна тем, что проливает свет на устройство человеческих генов. В частности, информацию, хранящуюся в хромосомах, можно сравнить с инструкцией для всех клеток. Каждая клетка содержит одинаковые хромосомы, а потому содержит одинаковый набор генов и инструкций.

Однако разные типы клеток, такие как мышечные и нервные, имеют очень разные характеристики. Возникает вопрос о том, как именно возникают эти различия. Ответ заключается в генной регуляции, которая позволяет каждой клетке выбирать только соответствующие инструкции. Это гарантирует, что в каждом типе клеток активен только правильный набор генов.

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Ученые интересовались тем, как развиваются различные типы клеток. Они обнаружили микроРНК, новый класс маленьких молекул РНК, которые играют решающую роль в регуляции генов.

Их новаторское открытие выявило совершенно новый принцип регуляции генов, который оказался важным для многоклеточных организмов, включая человека. Сейчас известно, что геном человека кодирует более тысячи микроРНК.

Открытие ученых показало совершенно новое измерение регуляции генов. МикроРНК оказались фундаментально важными для развития и жизни организмов.

Нобелевская премия-2023 по медицине

В 2023 году награду получили ученая из Венгрии Каталин Карико и доктор философии из США Дрю Вайсман за содействие в создании вакцин Moderna и BioNTech/Pfizer против коронавируса.

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