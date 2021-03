Лауреат Нобелевской премии Ангус Дитон и его коллега Энн Кейс обнаружили, что в зависимости от уровня образования увеличивается продолжительность жизни человека в то время, как зависимость от расы – снизилась.

Исследователи Принстонского университета установили, что люди, имеющие высшее образование, за последние 3 десятилетия жили дольше, чем те, кто не окончил университет.

Лауреат Нобелевской премии Ангус Дитон и его коллега Энн Кейс обнаружили, что в зависимости от уровня образования увеличивается продолжительность жизни человека в то время, как зависимость от расы – снизилась.

"Образование действительно оказалось фактором, который может влиять на продолжительность жизни. Чернокожие и белые с четырехлетним дипломом сейчас гораздо больше похожи друг на друга, тогда как в 1990 году это было не так. Классовый разрыв стал намного отчетливее", - сказал Кейс.

Разрыв в ожидаемой продолжительности жизни между людьми со степенью бакалавра и без него в пределах обеих расовых групп увеличился более чем вдвое. Исследование опубликовано в Proceedings of the National Academy of Sciences также это подтверждает.

По состоянию на 2018 год люди со степенью бакалавра могли прожить 48 лет из возможных 50 в возрасте от 25 до 75 лет — число, которое растет на протяжении десятилетий.

Для сравнения, те, у кого нет ученой степени, могли рассчитывать прожить 45 лет за такой же период, показатель уменьшился с 2010 года.

В то же время в 2019 году всего 36% американцев в возрасте 25 лет и старше имели степень бакалавра.

Автор: Виктория Гордиенко