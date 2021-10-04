Лауреатами нобелевской премии по медицине и физиологии в 2021 году стали Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян.

Нобелевскую премию по медицине в 2021 году присудили Дэвиду Джулиусу и Ардему Патапутяну с формулировкой "за их открытия рецепторов температуры и прикосновения".

Об этом объявили в понедельник, 4 октября, в Стокгольме. Объявление транслировал официальный аккаунт премии в Twitter.

До работ этих ученых в нейробиологии не было понимания того, как тепло, холод и прикосновения вызывают сигналы в нашей нервной системе. Исследования, в основу которых легли открытия этих ученых, призваны разработать методы лечения ряда болезненных состояний, включая хроническую боль.

Лауреата премии по медицине и физиологии выбирает основанный в 1810 году Каролинский институт в Стокгольме.

Напомним, в 2020 году лауреатами премии по медицине стали Харви Альтер, Майкл Хаутон и Чарльз М. Райс с формулировкой "за открытие вируса Гепатита С".

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Отметим, в Швеции стартовала Нобелевская неделя, в рамках которой станут известны обладатели престижной награды в этом году. Оглашение результатов состоится со 2 по 11 октября.

Нобелевская премия 2021 года предусматривает вознаграждение в 10 млн шведских крон (около $1,1 млн).

Награждения традиционно стартовало с лауреатов Нобелевской премии в области физиологии и медицины.

В Стокгольме также назовут лауреатов премии по физике, химии, литературе и экономике: 5 октября будет объявлено решение по физике, 6 октября - по химии, 7 октября - по литературе, по экономике определится 11 октября.

Лауреат премии за содействие установлению мира, которая считается одной из самых престижных наград в мире, по традиции будет объявлен в Осло 8 октября. Согласно данным Нобелевского комитета, на премию мира в этом году претендуют 329 кандидатов, 234 из них - это физические лица, оставшиеся 95 - организации.

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Автор: Виктория Гордиенко