С возрастом память человека становится заметно хуже, однако есть три простых, но эффектывных способа противостоять этому.

Невролог, который все еще работает в свои 80 лет, поделился тем, что он делает, чтобы поддерживать остроту своего мозга.

Профессор неврологии в Джорджтаунском университете, Ричард Рестак является автором более 20 книг о разуме и бывшим президентом Американской нейропсихиатрической ассоциации. Но в свои 83 года он также испытал влияние времени на мозг, пишет Іnc.

В общем Рестак рекомендовал все то же - правильное питание, достаточный сон и поддержание социальной активности. А помимо этого он назвал несколько необычных приемов, на которые он лично опирается, чтобы его мозг оставался максимально острым как можно дольше.

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1. Тренируйте свою рабочую память

"Самая важная часть памяти - это то, что мы называем рабочей памятью. Лучшее, что вы можете сделать, чтобы сохранить остроту ума - это улучшить свою рабочую память", - посоветовал специалист.

Как это сделать? Рестак полагается на простые умственные игры, чтобы тренировать рабочую память. Он рассказал, что по дороге на работу пересчитал всех президентов США от Эйзенхауэра до Байдена, а затем расставил их в алфавитном порядке. "И все это без ручки и бумаги", - отметил он.

Специалист сказал, что неважно, вспоминаете ли вы фамилии выдающихся спортсменов или что-то другое. "Суть в том, чтобы заставить себя удерживать и обрабатывать информацию в уме, чтобы эта способность не ослабевала с возрастом", - объяснил Рестак.

2. Читайте, чтобы развить остроту ума

"Когда у людей начинаются проблемы с памятью, они переключаются на чтение документальной литературы", - подчеркнул Рестак.

Почему? "К тому времени, как вы дойдете до 11-й страницы, вы должны помнить, что делал персонаж на третьей странице", чтобы получать удовольствие от чтения, объяснил Рестак. Почему чтение романов - одна из простых домашних тренировок для мозга, которую рекомендует Рестак.

Специалист отметил, что иногда он возвращается на несколько страниц назад, чтобы напомнить себе о событиях, и это нормально. "Вам не нужно читать какой-то конкретный роман. Выберите то, что вам нравится", - сказал он.

3. Создавайте "дворцы памяти"

Те, кто могут, например, запоминать последовательность тысяч игральных карт или цифр числа пи, часто полагаются на технику памяти, называемую "дворцом памяти".

Основные принципы подхода выглядят так: сначала выберите знакомое пространство и вообразите его. Затем создайте нестандартные образы для всего, что вы хотите запомнить. Например, если вы хотите не забыть забрать вещи из химчистки, представьте себе рубашку, которая так и сверкает белизной. Прикрепите эти образы к определенным местам в выбранном вами ментальном ландшафте.

Это звучит сложно, но Рестак уверяет, что на самом деле это просто. Он рассказал, что держит в голове ментальную карту своего района, включающую визуально знакомые ориентиры - свой дом, местную библиотеку, ресторан, в который он часто ходит, и для каждого пункта в списке, который он хочет запомнить, он создает запоминающийся визуальный образ и прикрепляет его в определенном месте на карте.

Например, чтобы не забыть купить хлеб, специалист представляет себе полки библиотеки, заполненные буханками, а не книгами.

Все три приема, которые использует сам Рестак, связывает то, что ни один из них не требует специального оборудования, сложной подготовки или огромных запасов времени или денег. Это то, что вы можете сделать быстро, просто и бесплатно - сегодня.

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