Эксперт отметила, что это тяжелая привычка, которую трудно преодолеть.

Помимо прочего разум человека также требует укрепления, и определенные привычки могут улучшить его здоровье.

"Развитие хороших привычек для здоровья мозга - это ключевой способ сохранить его здоровье и улучшить свое здоровье и благополучие на протяжении всей жизни", - прокомментировала невролог Жасмин Дао.

Обратное тоже верно: вредные привычки могут негативно влиять на мозг, общее состояние здоровья и благополучие, пишет Parade.

Видео дня

Привычка № 1, от которой нужно избавиться ради здоровья мозга

"Откажитесь от экрана. Сократите время, проведенное за экраном смартфонов, компьютеров, планшетов и видеоигр", - посоветовала специалист.

"С точки зрения неврологии экранное время вызывает выбросы дофамина в мозге, стимулируя цикл удовольствия-вознаграждения, который усиливает зависимость от экрана", - объяснила она.

Такое краткосрочное удовлетворение может способствовать долгосрочным проблемам со здоровьем.

"Исследования показали, что чрезмерное времяпрепровождение перед экраном среди молодых людей может увеличить риск слабоумия, инсульта или болезни Паркинсона", - сказала Дао.

Кроме того, исследования в отношении здоровья мозга и пожилых людей, подтверждают опасения Дао. Например, исследование 2023 года, проведенное среди людей в возрасте 40 лет и старше, показало, что длительное время, проведенное за экраном, связано с повышенным риском инсульта. Другое исследование, в котором использовались данные более 500 тыс. человек в возрасте от 39 до 72 лет, связало умеренное использование компьютера с более низким риском деменции, но было показано, что разное время просмотра телевизора может влиять на структуру мозга.

"Это также может привести к ранней нейродегенерации, вызывая истончение коры головного мозга, внешнего слоя мозга, отвечающего за память и когнитивные процессы, такие как управление движениями, язык и решение проблем. Свет от экранов также может влиять на сон, нарушая выработку мелатонина и циркадный ритм организма", - добавила специалист.

Доктор Дао говорит, что меньшее время, проведенное за экраном, освобождает время для полезных для мозга привычек, таких как упражнения, общение, время на свежем воздухе и сон.

Как сократить время, проведенное за экраном

Дао советует класть телефон подальше, когда вы ложитесь в кровать, а после пробуждения не искать его как минимум полчаса. "Попробуйте увеличить интервал времени без экранов до одного или двух часов", сказала она.

Уберите телефон из своей комнаты. Кроме того, помните, что телефоны - не единственные экраны, которые мы используем.

"Держите телефоны и телевизоры за пределами спальни и не пользуйтесь ими в течение часа перед сном", - рекомендовала Дао.

Вас также могут заинтересовать новости: