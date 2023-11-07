Новый штамм обнаружили у молодого человека в возрасте 20-ти лет.

На территории Ривненской области зарегистрировали случай инфицирования новым субвариантом коронавируса варианта "Омикрон". Однако речь идет не о штамме "Арктур", как сообщалось ранее, а о субварианте под названием "Пирола".

Об этом рассказал главный государственный санитарный врач Игорь Кузин в интервью РБК-Украина. Известно, что новый штамм обнаружили у молодого человека в возрасте 20-ти лет.

"Система эпидемиологического надзора построена так, что почти из каждой области мы еженедельно получаем определенный набор образцов от пациентов, заболевших любыми острыми респираторными инфекциями. Проводится их секвенирование и мы идентифицируем, какой это конкретно штамм", – отметил Кузин.

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По словам государственного санврача, эта работа не останавливалась с начала полномасштабной войны РФ против Украины. Така проуедура дает возможность прогнозировать развитие эпидемической ситуации. Так, на этой неделе впервые зафиксировали появление в Украине нового штамма вируса "Пирола".

"Но мы понимаем, что "Пирола", "Эрис" и все остальные – это все отклонения от базовой линии "Омикрона". И все эти штаммы имеют определенные общие характеристики. Они заключаются в том, что каждая новая мутация приводит к тому, что вирус еще быстрее передается от человека к человеку, ему еще больше удается прятаться от иммунного ответа и все больше людей, которые прошли даже полный курс вакцинации имеют риск заболеть, но все равно у них сохраняется защитное действие вакцины", – объяснил Кузин.

При этом люди, которые прошли полный курс вакцинации от коронавируса, либо переносят заболевание в легкой форме, или не болеют вообще.

Штамм "Пирола": что нужно знать

Новый субвариант вируса (BA.2.86) под названием "Pirola" впервые был обнаружен в Израиле. Позже его также фтиксировали в США, Дании и Великобритании. "Пирола" является версией штамма "Омикрон", которая появилась этим летом. Она имеет 34 новые мутации – врачи прогнозировали, что этот штамм может значительно ослабить эффективность противоковидных вакцин.

Что касается симптомов "Пиролы", то наиболее распространенными являются насморк, головную боль, усталость, чихание или боль в горле. Однако у пациентов также часто отмечают еще три симптома: диарея, раздражение глаз и сыпь.

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