Новая разновидность коронавируса представляет собой мутировавшую версию уже давно известного штамма "Омикрон".

Сильно мутировавший новый вариант Covid, получивший название "Пирола", стремительно распространяется по миру и вызывает беспокойство правительств.

Как пишет Independent, "Пирола" является новейшей версией штамма "Омикрон", которая появилась этим летом. Она имеет 34 новые мутации, которые могут значительно ослабить эффективность противоковидных вакцин.

"Пиролу" обнаружили в 15 странах мира:

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Дании,

Франции,

США,

Швеции,

Таиланде,

Израиле,

Испании,

Канаде,

Португалии,

Австралии,

Германии,

Южной Корее,

Японии.

Какие симптомы имеет штамм "Пирола"?

Поскольку "Пирола " - это разновидность "Омикрона", то и симптомы у них фактически те же самые. Согласно исследованию научно-медицинского центра ZOE Health Study, эта разновидность коронавируса имеет пять самых распространенных симптомов "Омикрона":

насморк,

головная боль,

усталость (легкая или сильная),

чиханье,

боль в горле.

Однако, согласно исследованию New Scientist, к ним обычно добавляются еще три симптома: диарея, раздражение глаз и сыпь.

"Пирола" имеет значительное количество мутаций в вирусном геноме по сравнению с другими циркулирующими в настоящее время вариантами Covid-19. однако данные в настоящее время слишком ограничены, чтобы сделать четкие выводы о способности этого штамма вируса к передаче, тяжести течения болезни или иммунологических свойствах", – заявил доктор Рену Биндра из Агентства здравоохранения Великобритании.

Угроза от коронавируса - последние новости

Как писал УНИАН, COVID-19 перешел в категорию сезонных заболеваний на уровне с гриппом и другими респираторными вирусными инфекциями. Как рассказал заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин, ковид не исчезает, и за первую неделю сентября в Украине было зарегистрировано 1,2 тыс. случаев заболевания коронавирусной инфекцией. При этом в 200 случаях, преимущественно у людей старше 50 лет, ковид был в довольно тяжелой форме, требовал госпитализации. Семь человек умерли.

Примечательно, что украинское правительство окончательно отменило все карантинные ограничения только 1 июля этого года. Это стало важным моментом преимущественно для государственных структур, для которых режим карантина означал работу по определенным протоколам. А вот для рядовых граждан карантин закончился 24 февраля 2022 года.

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