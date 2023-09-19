Сильно мутировавший новый вариант Covid, получивший название "Пирола", стремительно распространяется по миру и вызывает беспокойство правительств.
Как пишет Independent, "Пирола" является новейшей версией штамма "Омикрон", которая появилась этим летом. Она имеет 34 новые мутации, которые могут значительно ослабить эффективность противоковидных вакцин.
"Пиролу" обнаружили в 15 странах мира:
- Дании,
- Франции,
- США,
- Швеции,
- Таиланде,
- Израиле,
- Испании,
- Канаде,
- Португалии,
- Австралии,
- Германии,
- Южной Корее,
- Японии.
Какие симптомы имеет штамм "Пирола"?
Поскольку "Пирола " - это разновидность "Омикрона", то и симптомы у них фактически те же самые. Согласно исследованию научно-медицинского центра ZOE Health Study, эта разновидность коронавируса имеет пять самых распространенных симптомов "Омикрона":
- насморк,
- головная боль,
- усталость (легкая или сильная),
- чиханье,
- боль в горле.
Однако, согласно исследованию New Scientist, к ним обычно добавляются еще три симптома: диарея, раздражение глаз и сыпь.
"Пирола" имеет значительное количество мутаций в вирусном геноме по сравнению с другими циркулирующими в настоящее время вариантами Covid-19. однако данные в настоящее время слишком ограничены, чтобы сделать четкие выводы о способности этого штамма вируса к передаче, тяжести течения болезни или иммунологических свойствах", – заявил доктор Рену Биндра из Агентства здравоохранения Великобритании.
Угроза от коронавируса - последние новости
Как писал УНИАН, COVID-19 перешел в категорию сезонных заболеваний на уровне с гриппом и другими респираторными вирусными инфекциями. Как рассказал заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин, ковид не исчезает, и за первую неделю сентября в Украине было зарегистрировано 1,2 тыс. случаев заболевания коронавирусной инфекцией. При этом в 200 случаях, преимущественно у людей старше 50 лет, ковид был в довольно тяжелой форме, требовал госпитализации. Семь человек умерли.
Примечательно, что украинское правительство окончательно отменило все карантинные ограничения только 1 июля этого года. Это стало важным моментом преимущественно для государственных структур, для которых режим карантина означал работу по определенным протоколам. А вот для рядовых граждан карантин закончился 24 февраля 2022 года.