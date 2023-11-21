Научно доказано, что лечение чесноком может помочь предотвратить и уменьшить симптомы вирусных инфекций, таких как простуда и грипп.

Чеснок является основным ингредиентом многих диет. Чеснок также используется в медицинских целях для поддержания здоровья иммунной системы и сердца.

Благодаря концентрации защитных растительных соединений чеснок может принести пользу здоровью несколькими способами, включая уменьшение маркеров воспаления и снижение риска хронических заболеваний, пишет Health. Прежде всего, чеснок богат соединениями, которые уменьшают воспаление, связанное с некоторыми видами рака и болезнями сердца.

Исследования показывают, что употребление чеснока может помочь снизить уровень маркеров воспаления. Употребление чеснока также может помочь защитить клетки от окислительного повреждения, которое происходит, когда молекулы, называемые активными формами кислорода (АФК), подавляют антиоксидантную защиту организма. Исследования показывают, что употребление чесночных продуктов может помочь повысить естественную антиоксидантную защиту организма, одновременно снижая маркеры окислительного стресса.

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Это может свидетельствовать о том, что регулярное употребление чеснока может регулировать воспаление, уменьшать окислительный стресс и улучшать антиоксидантную защиту организма.

Употребление чеснока может поддержать здоровье мозга, улучшая когнитивные функции. Исследования показывают, что люди, соблюдающие диету, богатую чесноком, имеют более низкие показатели снижения когнитивных функций и нарушений.

Более того, было доказано, что чесночные добавки улучшают кратковременное внимание и память. Исследователи полагают, что антиоксидантные и противовоспалительные соединения, содержащиеся в свежем и сушеном чесноке, могут помочь уменьшить воспаление в мозге и защитить от дегенерации нервных клеток, что может помочь поддержать общее здоровье мозга и снизить риск снижения когнитивных функций.

Добавление чеснока в свой рацион может помочь снизить риск развития ряда хронических заболеваний, включая болезни сердца и некоторые виды рака.

Употребление чеснока может помочь снизить риск сердечных заболеваний за счет уменьшения атеросклероза.

Исследования показывают, что соединения чеснока обладают мощным противовирусным, антибактериальным, антиоксидантным и противовоспалительным действием на организм, что может помочь поддержать иммунную систему и снизить риск заболевания.

Исследования на людях показали, что лечение чесноком может помочь предотвратить и уменьшить симптомы вирусных инфекций, таких как простуда и грипп. Фактически, чеснок часто используется для лечения простуды, лихорадки, кашля, астмы и респираторных инфекций.

Употребление чеснока в рамках здорового питания также может помочь снизить риск заболеваний печени.

Другие факты о пользе чеснока

В чесноке много активных веществ, которые работают как природный антисептик. Самое важное, что есть в этом овоще – аллицин, который является сильным иммуностимулятором. Кроме того, он благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему.

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