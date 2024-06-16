Независимо от ваших целей, семена и орехи принесут только пользу. Стоит лишь контролировать количество съеденного.

Независимо от того, является ли вашим приоритетом похудение, контроль уровня сахара в крови, женское здоровье или здоровье мозга, среди орехов и семян найдется то, что вам нужно.

Если вам нужна компактная и жевательная еда, чтобы перекусить между приемами пищи, орехи и семена - идеальный выбор, они богаты клетчаткой, полезными жирами и белком, пишет Huffpost.

Лучшие варианты для женского здоровья

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Семена тыквы содержат комплекс питательных веществ, которые полезны для женского здоровья. Они содержат значительно больше магния, который важен для профилактики остеопороза у женщин.

В семенах тыквы также содержится большое количество цинка, который регулирует менструальный цикл, участвуя в синтезе, хранении и высвобождении репродуктивных гормонов. Цинк также важен во время беременности из-за его роли в синтезе ДНК, который является основным физиологическим процессом развития плода.

Еще один хороший выбор - бразильские орехи из-за содержания в них селена, который является важным гормоном, обеспечивающим регулярность менструального цикла.

Лучшие орехи для похудения

Семена подсолнечника - отличный вариант. Они содержат меньше калорий и жира, что является хорошей идеей для тех, кто пытается похудеть. Они являются источником железа, клетчатки, фосфора, который способствует росту и восстановлению клеток.

"Семена конопли - это источник питательных веществ: 10 граммов белка в 3 столовых ложках, а также противовоспалительные и полезные для сердца жирные кислоты омега-3. Это идеальная комбинация, которая позволит дольше чувствовать себя сытым, а также пополнит организм цинком и железом, которые необходимы для хорошего состояния", - сказала диетолог Кейти Хэдли.

С точки зрения питательных веществ, употребление арахиса поможет вызвать чувство сытости благодаря клетчатке, полезным жирам и белкам. Они также содержат антиоксиданты, такие как флавоноиды, которые удаляют свободные радикалы и защищают от рака.

Кешью богаты белком, который помогает ощутить сытость надолго. "Одна из лучших особенностей кешью заключается в том, что они богаты мононенасыщенными и полиненасыщенными жирами, которые помогают снизить уровень холестерина и улучшить здоровье сердца", - сказала диетолог Лена Бакович.

Лучшие орехи для контроля уровня сахара в крови

"Фисташки соответствуют всем требованиям. Они богаты клетчаткой и белком (которые помогают контролировать уровень сахара в крови), имеют наименьшее количество калорий на унцию (что помогает контролировать вес), а очистка фисташек может помочь привить нам осознанность в еде", - сказала диетолог Тоби Смитсон.

"Фундук содержит большое количество витамина B6, фосфора, калия и цинка, которые играют важную роль в энергетическом обмене, а также в иммунитете и кровяном давлении. Они также являются отличным источником полезных жиров, которые могут помочь снизить уровень холестерина, улучшить маркеры воспаления. Олеиновая кислота, которой много в этих орехах, может оказывать благотворное влияние на чувствительность к инсулину, что улучшает метаболизм сахара в крови и снижает риск развития диабета", - посоветовала врач-диетолог Меган Хилберт.

Лучшие орехи для здоровья сердца

Миндаль помогает контролировать кровяное давление, поскольку в нем много аминокислоты аргинина, необходимого для производства оксида азота. Оксид азота расслабляет артериальные кровеносные сосуды, что, в свою очередь, снижает кровяное давление.

"Грецкие орехи обладают кардиометаболическими защитными свойствами. При употреблении их в составе сбалансированной диеты из цельных продуктов снижается уровень холестерина в крови. Они богаты полезной для сердца жирной кислотой омега-3, альфа-линоленовой кислотой. Одна порция этого ореха в четверть стакана может удовлетворить ежедневную потребность в этой незаменимой жирной кислоте", - рассказала диетолог Тами Бест.

Пекан также отличный источник полезных жиров и клетчатки. Они могут помочь снизить кровяное давление и уровень холестерина благодаря жирным кислотам омега-3 и омега-6. Орехи пекан также являются отличным источником витамина А, витамина Е и фолиевой кислоты.

Лучшие орехи для здоровья мозга

Грецкие орехи богаты противовоспалительными жирами, которые уменьшают нейровоспаление, помогают поддерживать психическое здоровье, сокращают риск снижения когнитивных функций. Поскольку грецкие орехи богаты антиоксидантами и противовоспалительными жирами, они могут оказывать нейрозащитное действие.

Другие новости о пользе орехов

Всем известно, что орехи полезны, независимо от типа — грецкие орехи, миндаль, фисташки, кешью, пекан, ведь каждый вид орехов полон питательных веществ.В статье Eat this раскрывается, что же будет с вашим организмом, если есть орехи каждій день

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