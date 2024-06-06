Специалисты посоветовали, чем ее заменить.

Когда вам исполнится 50 лет, вы быстро поймете, что не можете питаться так, как в детстве и молодости, если хотите чувствовать себя лучше. Менопауза может привести к неожиданному набору веса, даже если диета и режим тренировок не изменились.

Вот почему женщинам в возрасте 50 лет важно избегать сладких закусок, маскирующихся под полезные, пишет Healthdigest. Показательный пример: батончики мюсли. Они кажутся здоровыми, потому что овес является основным ингредиентом, но когда вы станете старше, вам больше не захочется их есть, потому что они полны вредных для здоровья добавленных сахаров.

Слишком большое количество добавленного сахара в рацион может ускорить процесс старения и привести к таким состояниям, как жировая болезнь печени, высокое кровяное давление, нейродегенеративные заболевания и потеря мышц. Американская кардиологическая ассоциация рекомендует женщинам получать не более 25 граммов добавленного сахара в день. То есть всегда лучше выбирать более здоровые закуски, и ваш любимый батончик мюсли в эту категорию не попадает.

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На упаковке батончиков мюсли некоторых марок есть такие надписи "без добавления сахара" или "с низким содержанием сахара", но, хотя это вполне может быть и так, вместо этого они часто используют искусственные подсластители. Несмотря на то, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов утверждает, что некалорийные подсластители, такие как аспартам и сукралоза, безопасны для употребления, возможно, стоит пересмотреть возможность их чрезмерного использования, поскольку искусственные подсластители могут нарушить баланс бактерий в кишечнике. Эти некалорийные подсластители могут привести к диабету 2 типа.

Всемирная организация здравоохранения не рекомендует употреблять искусственные подсластители, поскольку длительное их употребление может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям и повышенному риску ранней смерти.

Если вам хочется чего-нибудь сладкого, съешьте яблоко, а не батончик мюсли. Просто помните, что твердые фрукты всегда являются лучшим выбором.

Диеты для женщин

Женщины, которые строго придерживаются средиземноморской диеты, живут намного дольше, чем те, кто ее не соблюдает, свидетельствуют результаты нового масштабного исследования. Средиземноморская диета отличается простотой приготовления пищи на основе растительных продуктов: большую часть каждого приема пищи составляют овощи и фрукты, цельные злаки, бобовые и семена, немного орехов и большое внимание уделяется оливковому маслу высшего сорта. Жиры, кроме оливкового масла, такие как сливочное, употребляются редко, если вообще употребляются, а сахара и рафинированных продуктов следует избегать.

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