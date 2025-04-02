Народный депутат ("Слуга Народа") Юрий Заславский заявил, что производители лекарств не снизили цены на продукцию после отмены маркетинговых соглашений, перекладывая "вину" вроде бы на аптеки. Именно благодаря маркетинговым соглашениям аптеки могли предлагать скидки на лекарства и делать их более доступными.

Об этом в эксклюзивном комментарии УНН рассказал член комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Юрий Заславский.

По его словам, на фармацевтическом рынке образовался коллапс из-за введения нового регулирования. Несмотря на запрет заключения маркетинговых договоров между аптеками и производителями, который, по сути, освободил заводы от необходимости платить проценты ритейлу, цены на лекарства не только не снизились - они продолжают стремительно расти.

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По словам нардепа, в течение 2024 года производители подняли цены в 2-2,5 раза, объясняя это якобы высокими затратами на продвижение своих товаров.

После введения нового регулирования фармрынка с 1 марта, маркетинговые соглашения между производителями и аптеками попали под запрет.

"Если брать справедливо, то после запрета маркетинга производителям больше не нужно платить за эти услуги. И они должны были бы снизить свои цены. Даже если запретили на два месяца этот маркетинг, то вы, пожалуйста, на два месяца эту добавленную стоимость, которую вы вкладываете в стоимость лекарств, отнимите. Но они, конечно же, этого не сделали", - отметил Заславский.

Зато аптеки, лишенные дохода в виде маркетинговых соглашений, вынуждены самостоятельно покрывать свои расходы.

Кроме того, нардеп обратил внимание на то, что из-за потери маркетинговых соглашений снизятся поступления в госбюджет, потому что раньше аптеки платили за такие поступления налоги. Более того, нардеп не исключает, что полный запрет маркетинга приведет к возникновению теневых схем.

"Маркетинг - это целая наука. И сегодня не использовать маркетинговые мероприятия для продвижения того или иного препарата, я сейчас говорю не о рецептурных, а о безрецептурных препаратах, я не вижу в этом смысла. Государственное регулирование устраивать? Насколько я помню, там, где государство начинает вмешиваться, там начинается хаос", - подчеркнул Заславский.

Он отметил, что сейчас государство не регулирует отпускные цены производителей лекарств, а ограничивает исключительно наценки дистрибьюторов и аптек. Это при том, что, по данным исследований, 72% цены препарата формирует именно производитель.

По мнению нардепа, выход - в возвращении маркетинговых соглашений с прозрачным налогообложением и одновременно в сбалансированном подходе к регулированию деятельности аптечных сетей, дистрибьюторов и производителей - как это происходит в Европе.