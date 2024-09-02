Вопреки распространенному мнению, вес не является единственным показателем общего состояния здоровья человека.

Многие люди могут быть здоровыми при большем весе, и многие люди могут быть менее здоровыми при меньшем весе, подтверждает диетолог Джейми Надо. Кроме того, распределение веса может быть важнее, чем просто цифра на весах, добавила Спенсер Надольски, доктор медицины, пишет Eatingwell.

5 маркеров здоровья, которые так же важны, как и вес

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Эти маркеры могут дать более полную картину здоровья, которая может не отражаться только по весу.

1. Гемоглобин A1C

Гемоглобин A1C - это показатель уровня сахара в крови в среднем за последние три месяца. Этот показатель здоровья может быть важным предупреждающим знаком, если есть риск сахарного диабета.

Хотя многие люди с диабетом и преддиабетом также имеют повышенный ИМТ, есть значительное количество людей с "нормальным" ИМТ и высоким уровнем глюкозы в крови. Поэтому, как отметили диетологи, вес не рассказывает всей истории.

2. Артериальное давление

Артериальное давление, на которое может влиять вес, является очень важным маркером здоровья. На самом деле, оно может иметь такое же, если не большее, влияние на здоровье, чем вес, рассказала Надольски.

Артериальное давление является маркером здоровья, который вы не обязательно "чувствуете", когда оно повышено; тем не менее, оно все равно может быть причиной для беспокойства. "Даже при умеренных уровнях, таких как 130 на 80, высокое артериальное давление может вызывать скрытые повреждения, приводящие к сердечным заболеваниям, инсульту и проблемам с глазами и почками", - прокомментировала диетолог Мишель Рутенштейн.

3. Холестерин

Он является еще одним важным маркером метаболического здоровья, который стоит регулярно проверять. Липидная панель проверяет наличие потенциально вредных жиров в крови, которые со временем могут вызвать закупорку артерий и повысить риск сердечных заболеваний или инсульта, сказал помощник врача Энтони Карли.

4. Соотношение талии и бедер

Сам по себе вес тела не рассказывает всю историю здоровья. Исследования показывают, что соотношение талии и бедер может быть лучшим маркером здоровья, чем ИМТ.

Вес тела не дает информации о том, как жир человека распределяется по телу, отметила диетолог Мэнди Тайлер. Соотношение талии и бедер помогает учитывать распределение веса и состав тела, что дает полезный контекст о риске заболевания. Например, люди с более высоким весоммогут иметь значительное количество мышечной массы и меньшее количество жировой. Таким образом, их соотношение талии и бедер может быть в пределах здорового диапазона. Накопление жира в области живота связано с повышенными рисками для здоровья, такими как развитие гипертонии, повышенного уровня холестерина и диабета 2 типа, сказала специалист.

5. Частота сердечных сокращений в состоянии покоя

Сердечно-сосудистую функцию и физическую форму можно легко оценить, отслеживая частоту сердечных сокращений в состоянии покоя. Такие факторы образа жизни, как уровень физической активности, сон и стресс, способствуют повышению частоты сердечных сокращений в состоянии покоя, что может повысить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Чтобы снизить риск и поддерживать частоту сердечных сокращений в состоянии покоя в здоровом диапазоне, диетолог Барбара Робертс рекомендует заниматься физической активностью в течение 150 минут в неделю с умеренной интенсивностью.

Другие новости о потере веса и состоянии здоровья

Специалисты отметили, что потеря веса не всегда означает улучшение здоровья. Образ жизни, генетика и окружающая среда могут быть даже лучшими показателями общего состояния здоровья, чем вес тела.