Эксперт рекомендовала не есть яйца с белым хлебом или сливочным маслом.

Если вы хотите похудеть, яйца могут стать главным вариантом завтрака, обеда или ужина.

Диетолог Эми Гудсон рассказала, как употребление яиц влияет на талию и как есть их с удовольствием, чтобы похудеть, пшет Eatthis. Если вы хотите избавиться от жира на животе или по всему телу, яйца - отличный вариант с высоким содержанием белка. "Белок насыщает больше, чем углеводы или жиры, что может помочь контролировать аппетит и снизить общее потребление калорий", - объяснила Гудсон.

При этом диетолог отметила, что с яйцами, как и с любой другой пищей, лучше не перебарщивать. "Употребление слишком большого количества практически любой пищи, здоровой и богатой питательными веществами или нет, может нанести вред вашей талии", - сказала специалист.

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Также она рекомендовала не есть яйца с сопутствующими калорийными продуктами, такими как белый хлеб или сливочное масло.

Гудсон отметила универсальнойсть яиц - их можно есть в любой прием пищи. "Яйца можно готовить разными способами, чтобы ускорить процесс снижения веса. Один из популярных методов - варить их, поскольку так не нужно добавлять масло. Другой вариант - приготовить омлета", - сказала она.

Кроме того, добавление свежих овощей, таких как перец, шпинат, помидоры или спаржа может увеличить содержание клетчатки, что еще больше поддерживает ощущение сытости.

Другие новости о пользе яиц

Всем известен факт, что куриные яйца полезны. В них много белка, витаминов групп А и В, Омега-3, фолиевой кислоты. Врачи говорят, что если человек ведет активный здоровый образ жизни, ежедневное употребление яиц не должно вызывать причин для беспокойства. Но то, сколько яиц конкретно вам можно есть в день, зависит от нескольких факторов, как состояние здоровья и уровень физической активности.

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