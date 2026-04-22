Ученые создали новый назальный спрей, замедляющий старение мозга: как он работает

По данным исследований, число случаев деменции в мире может удвоиться в течение следующих 40 лет.

Ученые разработали новый назальный спрей, который, по результатам исследования, может значительно уменьшить воспаление мозга и восстановить память всего за две дозы, а эффект сохраняется в течение нескольких месяцев, пишет The Independent.

Отмечается, что новые научные работы все чаще связывают возрастное ухудшение когнитивных функций и "туман в голове" с ростом воспаления в глубоких структурах мозга, в частности в центрах памяти.

Это явление врачи называют "нейровоспалением старения" и считают естественной составляющей старения.

Однако исследование на мышах показало, что это воспаление можно потенциально обратить вспять с помощью простого назального спрея.

По мнению ученых из Texas A&M University, такая технология может существенно изменить подход к лечению таких заболеваний, как болезнь Альцгеймера.

"По мере развития и масштабирования этой терапии простой назальный спрей с двумя дозами может однажды заменить инвазивные процедуры или длительное медикаментозное лечение", – отметил автор исследования Эшок Шетти.

Ученые подчеркивают, что количество случаев деменции в мире может более чем удвоиться в течение следующих 40 лет из-за старения населения, что делает поиск новых методов лечения чрезвычайно актуальным.

"Наш подход переосмысливает само понятие старения. Мы стремимся к здоровому старению мозга: чтобы люди оставались активными, внимательными и социально вовлеченными. Не просто жить дольше, а жить качественнее", – говорит доктор Шетти.

По словам исследователей, терапия одинаково эффективна для обоих полов и в будущем может даже помочь восстанавливать функции мозга у людей после инсульта.

Как работает спрей

Известно, что спрей содержит миллионы очень мелких биологических "пузырьков" – везикул, которые работают как "транспортные капсулы" для доставки молекул микроРНК. А уже эти молекулы регулируют работу генов и сигнальных путей в мозге, влияя на процессы воспаления.

Благодаря везикулам микроРНК могут обходить защитный барьер и попадать непосредственно в ткани мозга, где они поглощаются клетками.

"Метод доставки является одним из важнейших аспектов. Интраназальное введение позволяет достигать мозга без хирургического вмешательства", – пояснил один из авторов исследования Маидхар Кодали.

Попав в мозг, микроРНК подавляют системы NLRP3 и cGAS–STING – именно они связаны с хроническим воспалением в стареющем мозге.

Также терапия "перезапускает" митохондрии – энергетические структуры клеток мозга, уменьшая оксидативный стресс и восстанавливая их работу.

"Мы возвращаем нейронам их энергию", – отметила соавтор исследования Мадху Лилавати Нараяна.

У мышей, получавших лечение, зафиксировали существенное улучшение памяти: они лучше узнавали знакомые объекты и эффективнее реагировали на новые стимулы.

"Мы видим, как собственные механизмы восстановления мозга активируются и начинают снимать воспаление", – добавил Шетти.

Исследователи уже подали заявку на патент в США и надеются, что технология может стать прорывом в лечении возрастных изменений мозга и когнитивных нарушений.

