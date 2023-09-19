Для этого ученые провели масштабное исследование

Новое исследование показало, что физические упражнения с 7 до 9 утра могут быть ключом к похудению и контролю веса.

До этого данные об оптимальном времени для физической активности были противоречивы, а новое исследование выяснило, что начало дня является лучшим временем для занятий спортом для тех, кто хочет контролировать вес, пишет Independent.

В исследовании приняли участие 5285 человек, которые были разделены на три группы, которые занимались спортом в утренние, дневные и вечерние часы.

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Участники утренней группы (642 человека) были на 10–13 лет старше двух других групп. В этой группе также был самый высокий процент женщи.

В ходе исследования ученые проследили сильную связь между умеренной и высокой физической активностью и ожирением у испытуемых из утренней группы. А в дневных и вечерних группах связь была слабее.

Люди, которые соблюдали рекомендации по физической активности – 150 минут умеренной и высокой физической активности – в утренней группе имели более низкий индекс массы тела и меньшую талию, чем участники других групп.

Кроме того, люди из утренней группы также сообщили, что придерживаются более здорового питания и потребляют меньше калорий по сравнению с людьми, которые тренировались не утром, а позже.

Также люди из утренней группы проводили значительно больше времени сидя или лежа, не двигаясь, чем остальные испытуемые. Но исследователи обнаружили, что, несмотря на это, меньший индекс массы тела и размер талии в утренней группе сохранялись.

Доцент Университета Франклина Пирса Тонгю Ма сказал: "Наше исследование предоставило новый инструмент для изучения суточного режима физической активности и изучения ее влияния на последствия для здоровья".

Клинический психолог и содиректор Центра общественного здравоохранения медицинского факультета Университета Вирджини Ребекка Круковски отметила, что это захватывающее исследование согласуется с распространенным советом планировать тренировки на утро перед тем, как отвлекаться на повседневные обязанности.

Борьба с избыточным весом

Ученые уже давно бъют тревогу по поводу ожирения среди жителей земли. По их прогнозам, через 12 лет половина населения планеты будет страдать от избыточного веса. Специалисты настоятельно рекомендуют людям заниматься спортом и следить за тем, что они едят.

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