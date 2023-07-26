Ученые отметили, что высокое артериальное давление создает нагрузку на кровеносные сосуды, сердце, повышая риск возникновения инфарктов и инсультов.

Приседания под стеной или стойка в "планке" являются одними из лучших способов снижения артериального давления.

Об этом заявили британские ученые. Они высказали мнение, что традиционные рекомендации для снижения давления - хотьба, бег и езда на велосипеде, нужно пересмотреть, передает Би-би-си.

Ученые из Университета Крайст Черч и Университета Лестера изучили результаты 270 исследований, проведенных с 1990 по 2023 год. В них приняли участие почти 16 тыс. человек, занимавшихся физическими упражнениями в течение двух недель, и сделали вывод, что все физические упражнения снижают артериальное давление. Но приседания у стены и "планка" были самыми эффнктивными.

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Ученые отметили, что высокое артериальное давление создает нагрузку на кровеносные сосуды, сердце и другие органы, повышая риск развития инфарктов и инсультов. Людям старше 40 лет рекомендуется проверять давление каждые пять лет.

Влияние занятий спортом на человека

Ранее ученые из Норвежского института науки и технологии выяснили, что шансы усиленно занимающихся спортом женщин стать матерью втрое ниже, чем у тех, кто спортом особо не занимается. По мнению ученых, при регулярных активных тренировках у женщин "истощается та энергия, которая необходима для того, чтобы успешно забеременеть".

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