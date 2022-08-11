Заболела женщина, которая, вероятно, заразилась новым подвидом" Омикрона " в Италии.

В Волынской области обнаружили первый случай новой разновидности коронавируса "Омикрон" ВА.5, вызвавшей рост заболеваемости и смертности в Европе.

Об этом сообщили в областном центре контроля и профилактики болезней Волыни. Там отметили, что заболела женщина из Луцкого района.

По данным эпидемиологов, волынянка недавно вернулась в Украину из Италии, где, вероятно, заразилась новым видом коронавируса. Он отличается от других штаммов быстрым распространением.

По данным эпиднадзора, в Волынской области наблюдается тенденция к росту заболеваемости COVID-19. Возросло также количество больных среди детей.

Разновидность штамма "Омикрон"

Подтип BA.5 штамма "Омикрон" впервые обнаружили в Южной Африке в образце, отобранном 25 февраля 2022 года.

В мае в Европейском центре контроля и профилактики заболеваний назвали подтипы ВА.4 и ВА.5 вызывающими беспокойство. На середину июля подтип ВА.5 штамма "Омикрон" выявляли более чем у 75% образцов, отобранных у пациентов с COVID-19 в США и почти у 80% образцов в Великобритании.

В среднем этот подтип распространяется в странах Европы на 50% быстрее по сравнению с подтипом ВА.2, который распространялся этой зимой - сразу после первичного штамма "Омикрон".

По данным ВОЗ, на фоне распространения подтипа ВА.5 в Европе начало расти количество тяжелых случаев и смертей.

Между тем, как пояснил главный врач диагностического медицинского центра "Биокурс" Тарас Жиравецкий, большая часть тех, кто сейчас обращается к врачам, ранее не болели коронавирусом. Другая часть - те, кто болели один раз, а сейчас заболели второй раз. То есть модификация вируса "Омикрон" пробивает иммунитет даже тех, кто уже болел. При этом врач отметил, что те, кто уже болел другими штаммами, переносят "Омикрон" намного легче.

Как сообщал УНИАН, 10 августа пресс-служба Министерства здравоохранения заявила, что в Украине за последний месяц заметно увеличился уровень заболеваемости COVID-19.

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