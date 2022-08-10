По словам министра, за прошедшую неделю от осложнений коронавирусной болезни умерли 16 человек, неделей ранее – 14.

В Украине за последний месяц заметно вырос уровень заболеваемости COVID-19 растет.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения со ссылкой на главу ведомства Виктора Ляшко.

По его словам, только за прошедшую неделю выявили 3 893 новых случая коронавирусной болезни, что на 40% больше, чем неделей ранее.

"Появились симптомы вирусного заболевания -сделайте тест на COVID-19, если это позволяют условия безопасности в связи с военным положением. Получить направление на бесплатное ПЦР-тестирование или сделать экспресс-тест, как и раньше, можно у семейного врача. Не откладывайте, по возможности, получение прививки от коронавируса: в качестве базового курса, так и бустерной дозы. Важно защитить себя перед началом эпидемического сезона, когда традиционно растет количество вирусных заболеваний", - сказал министр.

Он отметил, что за этот же период в больницы госпитализировали 1 763 пациентов, выздоровели – 1 682 человека. На сегодня заняты 4,5% коек, выделенных для лечения пациентов с COVID-19.

"К сожалению, есть летальные случаи вследствие коронавирусной болезни. За прошедшую неделю умерли 16 человек, неделей ранее – 14", - сообщил Ляшко.

Он отметил, что часто человек обращается к врачу только тогда, когда уже нуждается в госпитализации.

"Больше случаев заболевания фиксируем там, где условно безопаснее, поскольку там пациенты чаще обращаются к врачам при наличии симптомов острой респираторной вирусной болезни", - рассказал министр.

Ранее УНИАН уже сообщал, что сразу несколько областей заявили о возвращении болезни, коронавирус уже бушует.

Вас также могут заинтересовать новости: