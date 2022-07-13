В ВОЗ отметили, что подвиды штамма "Омикрон" продолжают распространяться и приводят к новым волнам заболеваемости, а уровень смертности от COVID-19 является "недопустимо высоким".

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала правительства всех стран вернуть масочный режим, поскольку пандемия коронавируса еще не закончилась, а подвиды "Омикрона" продолжают вызывать новые волны заболеваний, госпитализаций и смертей во всем мире.

Об этом сказал глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреесус, сообщает Sky News.

Гебреесус отметил, что хотя правительства многих стран отказались от карантинных ограничений после успешного внедрения вакцин, но пандемия еще не закончилась.

По его словам, подварианты штамма "Омикрон" продолжают распространяться и приводят к новым волнам заболеваемости, а уровень смертности от COVID-19 является "недопустимо высоким".

"Я обеспокоен тем, что число случаев COVID-19 продолжает расти, оказывая дополнительное давление на напряженные системы здравоохранения и медицинских работников. Меня также беспокоит тенденция к увеличению количества смертей", - заявил он.

В частности, в соседней Польше сейчас наблюдается рост количества больных коронавирусом. Почти ежедневно в стране фиксируют более тысячи случаев, заявил министр здравоохранения Адам Недзельский.

"На этой неделе мы имеем ситуацию, когда большинство дней количество зарегистрированных случаев превышает тысячу. Это количество исследований составляет около 6000. И рост, который мы наблюдаем из недели в неделю, привел к тому, что показатель R, то есть, коэффициент распространения коронавируса вырос до уровня, близкого к 1,5, что является одним из самых высоких показателей, которые мы видели за время пандемии", – сказал он.

По словам директора по вакцинам Европейского агентства по лекарственным средствам Марко Кавалери, новый подвид "Омикрона" BA.5 распространился во многих странах, и Европе грозит новая волна COVID-19. Он добавил, что рост заболеваемости обусловлен вирусами BA.4 и BA.5.

Согласно текущим прогнозам, эти подвиды станут доминирующими во всех европейских странах и, возможно, вытеснят все другие штаммы до конца июля.

Доктор Майкл Райан, исполнительный директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям, заявил, что волна, которая сейчас накрывает Европу, может быть хуже, чем кажется. Он отметил, что недостаточное количество тестирования может скрывать истинное распространение пандемии.

Он добавил, что во многих европейских странах наблюдается увеличение количества госпитализаций. Вместе с тем, речь не идет о лечении больных в отделениях интенсивной терапии, поэтому вакцины по-прежнему работают очень хорошо.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Игорь Кузин рассказал, что в Украине ситуация с распространением COVID-19 стабильна, однако из-за низких показателей тестирования выявляют очень мало больных.

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