Эти одобренные тренерами силовые упражнения — идеальный способ проверить физическую форму в 60 лет.

По сегодняшним меркам 60 лет считается средним возрастом, а это значит, что у вас может быть много ярких лет впереди. Вот почему отличная физическая форма должна быть в приоритете.

Как пишет Eatthis, если вы можете выполнять приведенные ниже движения в 60 лет, то вы находитесь в отличной физической форме.

"С возрастом нам нужно сосредоточиться на том, чтобы стать как можно сильнее. Нам не нужно быть более активными, становиться более гибкими или увеличивать подвижность, нам нужно стать сильнее… Фонтана молодости нет, но есть силовые тренировки", - сказал физиолог и тренер Люк Карлсон.

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Вот 5 движений, которые Люк рекомендует делать в 60 лет.

1. Приседания

Эти упражнения тренируют ягодичные мышцы, подколенные сухожилия и квадрицепсы. "Мы не только увеличиваем мышечную массу и силу в этой области, но и стимулируем метаболические преимущества для здоровья при выполнении силовых упражнений для больших групп мышц", - объяснил Карлсон.

Встаньте прямо, расставив ноги на ширину плеч и вытянув руки по бокам. Опуститесь в приседания, сохраняя высокую грудь. Опускайтесь, пока бедра не станут параллельны полу. Нажмите на пятки, чтобы подняться.

2. Жим от груди

Жим от груди прорабатывает грудь и трицепсы. Вы можете выполнять движение жима от груди с гантелями, на тренажере или отжимаясь.

Лягте на спину на тренировочную скамью, держа гантели в каждой руке прямо за грудью. Держите ноги на полу и поддерживайте напряженный корпус. Жмите гантели над грудью, пока руки не выпрямятся, но не выпрямятся. Используйте контроль, чтобы опустить вес.

3. Движение гребли или тяги вниз

Это упражнение прорабатывает мышцы широчайших мышц спины/верхней части спины.

Начните с того, что сядьте за тренажер для тяги верхнего блока, держась за перекладину хватом сверху на ширине плеч. Отведите плечи назад и вниз, когда вы тянете перекладину вниз к верхней части груди. Задержитесь в нижней точке движения, прежде чем медленно отпустить перекладину обратно в исходное положение.

4. Жим плечами

Жим плечами увеличит силу трицепсов и плеч. Вы можете выполнять это упражнение с гантелями или тренажером.

Держите корпус напряженным, стоя прямо с гантелями в каждой руке на уровне плеч. Выжмите гантели над головой, пока руки полностью не выпрямятся. Используйте контроль, чтобы опустить гантели до уровня плеч.

5. Растяжка поясницы

Это незаменимое движение для борьбы с хронической болью в пояснице, поскольку оно укрепляет мышцы поясницы.

Расположитесь на скамье для растяжки спины, зафиксировав ноги и расположив бедра чуть выше подушки. Скрестите руки перед грудью или возьмите гантель для дополнительного сопротивления. Опустите верхнюю часть тела к земле, сохраняя нейтральное положение позвоночника. Поднимите туловище, пока тело не станет прямым от головы до пяток. Сделайте паузу в верхней точке движения, прежде чем опуститься под контролем.

Другие новости о пользе упражнений

Ранее тренеры назвали главное упражнение для людей после 60 лет и это не отжимания и приседания. Одно из самых полезных, всесторонних, укрепляющих здоровье упражнений, которые вы можете делать в этом возрасте – это выпады при ходьбе.

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