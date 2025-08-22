Эти семь продуктов помогают поддерживать мышечную массу, регулировать уровень сахара в крови и стимулировать сжигание жира после 50 лет.

Поддерживать метаболизм с возрастом становится сложнее, но правильное питание может помочь.

Диетолог-нутрициолог Тара Коллингвуд объяснила, что мышечная масса естественным образом уменьшается с возрастом, и это может снизить количество сжигаемых калорий в состоянии покоя. Но, как отметила диетолог, есть и хорошие новости: некоторые продукты могут помочь сохранить мышечную массу, сбалансировать уровень сахара в крови и поддерживать организм в режиме сжигания жира в течение всего дня, пишет Eatthis.

Лосось

Это первый продукт, который должны есть е, кому за 50. Он богат белком и омега-3 жирными кислотами, которые защищают мышцы и борются с воспалением, поддерживая метаболизм на высоком уровне.

Греческий йогурт

Добавьте греческий йогурт в свой рацион, если ищете завтрак, ускоряющий метаболизм. Коллингвуд отметила, что єтот продукт богат белком и пробиотиками для сохранения мышц и здоровья кишечника, что связано с лучшим контролем веса.

Яйца

Яйца - один из самых универсальных продуктов питания и должны стать основным продуктом питания для людей старше 50 лет. "Полноценный белок с витамином B12, который помогает преобразовывать пищу в энергию", - сказала Коллингвуд.

Листовая зелень

Листовая зелень, включая шпинат, капусту кале и листовую капусту, еще один продукт, который нельзя игнорировать. "Низкокалорийные источники питательных веществ, которые поддерживают работу мышц и выработку энергии", - обїяснила пользу диетолог.

Орехи и семена

Коллингвуд также рекомендует орехи и семена. "Полезные жиры, белок и клетчатка поддерживают уровень сахара в крови и предотвращают накопление жира", - сказала диетолог.

Авокадо

Авокадо также стоит включить в свой список покупок. "Они богаты полезными для сердца жирами и клетчаткой, которые помогают сохранять чувство сытости и подавляют тягу к еде", - объяснила специалист.

Фасоль и чечевица

Ищете богатый питательными веществами гарнир? Фасоль и чечевица обязательно должны быть в вашем рационе для сжигания жира. "Растительные продукты, богатые клетчаткой и белком, стабилизируют уровень сахара в крови и стимулируют сжигание жира", - отметила Коллингвуд.

