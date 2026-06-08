Что будет, если каждый день на завтрак съедать одно вареное яйцо: ученые дали ответ

Исследователи выяснили, какую пользу можно получить в результате постоянного потребления небольшого количества яиц.

Если в жизни наступает период, когда нет времени на то, чтобы готовить сложные блюда, может возникать мысль, можно ли есть яйца каждый день и не будет ли из-за этого каких-либо проблем со здоровьем.

Ученые провели масштабное исследование, в котором использовались сведения о почти 180 тысячах человек из более чем 20 стран мира, чтобы выяснить взаимосвязь потребления этого продукта с сердечно-сосудистыми заболеваниями, уровнем липидов в крови и смертностью. Результаты были опубликованы в Journal of Clinical Nutrition.

Как часто можно есть яйца

Исследователи пришли к выводу, что этот продукт при умеренном потреблении не повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

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По сведениям ученых, "хороший" холестерин, который содержится в яйцах (ЛПВП), гораздо меньше влияет на уровень "плохого" холестерина в крови человека (ЛПНП), чем считалось ранее. В публикации подчеркивается, что питательная ценность продукта намного превышает потенциальные риски.

Если вы сомневаетесь, можно ли каждый день есть яйца именно вам, то, возможно, рекомендации исследователей помогут разобраться. Эксперты пришли к выводу, что здоровому человеку абсолютно безопасно есть одно яйцо в день, и оно будет полезным дополнением к рациону.

Вот кому нужно с осторожностью потреблять этот продукт:

Людям, которые имеют сердечно-сосудистые заболевания.

Тем, у кого есть диабет 2-го типа.

Даже пациентам с такими проблемами врачи могут порекомендовать в неделю просто не есть больше 7 штук. Однако такие ограничения необходимы не из-за того, что продукт сам по себе вреден, а потому что этим людям нужно соблюдать особенную диету.

Что будет, если каждый день есть вареные яйца

Этот продукт – источник ряда полезных питательных веществ, говорится на сайте Министерства сельского хозяйства США.

В крупном яйце содержатся:

6 граммов белка.

5 г жиров.

207 миллиграммов холестерина.

169 миллиграммов холина.

24 мг кальция.

91 микрограмм витамина А.

50 мкг витамина D.

Яйца – полноценный источник белка, поскольку в них содержатся все незаменимые аминокислоты, необходимые организму человека. Белок нужен, в частности, для поддержания и наращивания мышечной массы. Если здоровый человек включит яйца в свой ежедневный рацион, то может добрать необходимую суточную норму белка и при наличии силовых тренировок добиться роста мышечной массы.

В исследовании, опубликованном на Springer Nature Link, отмечается, что при потреблении приблизительно 1,6 грамма белка на килограмм массы тела мышечная масса увеличивается.

В научной работе, которая размещена на Science Direct, также есть предположение, что будет, если каждый день есть вареные яйца.

Ученые проанализировали, как потребление в день трех яиц или меньшего количества повлияло на здоровых молодых взрослых людей. Эксперты выяснили, что это способствовало улучшению качества "плохого" холестерина (он стал менее опасным для сосудов) и функции ЛПВП, а также увеличению содержания антиоксидантов в плазме крови.

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