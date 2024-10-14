Чеснок содержит так много полезных веществ, что его можно есть каждый день.

В диетологии чеснок считается настоящей "витаминной бомбой". Его обязательно стоит включить в рацион сторонникам здорового питания. И хотя не все люди любят чеснок - польза этого овоща несомненна и хорошо изучена.

Чем полезен чеснок

О пользе чеснока рассказала терапевт и диетолог Елена Егорова. Врач объяснила, что чеснок имеет прямое влияние на иммунную систему. После его потребления активизируются особые клетки нашей иммунной системы - фагоциты и макрофаги. Именно они стоят на первой линии обороны организма человека и первыми "встречают" враждебные организмы. Вот в чем польза чеснока для иммунитета.

Также чеснок славится богатством питательных веществ. Овощ содержит летучие вещества фитонциды, антиоксидант аллицин, витамины группы В, а также витамины С, К и минеральные вещества. Такой разнообразный состав обуславливает противовирусные, бактерицидные и противогрибковые свойства. Также благодаря определенным компонентам в составе чеснока он обладает противогельминтным действием.

Настойки из чеснока могут использоваться для лечения некоторых болезней кожи. Еще овощ обладает желчегонным действием и предотвращает образование камней в желчном пузыре.

Елена Егорова подчеркивает пользу чеснока для сердечно-сосудистой системы. Холин в составе овоща снижает проницаемость сосудов и улучшает их целостность, таким образом жизненно важные органы (сердце, мозг) лучше насыщаются кровью. Хорошее кровоснабжение мозга - это залог профилактики дегенеративных заболеваний (деменция, Альцгеймера).

Чем вреден чеснок и кому его нельзя

Натощак есть чеснок нельзя. Его надо употреблять вместе с какими-то блюдами. Он стимулирует выделение желудочного сока, и это даже хорошо при снижении секреторной активности желудка у некоторых людей.

От овоща желательно отказаться людям с обострением хронического гастрита, хроническим панкреатитом в состоянии обострения или язвенной болезнью.

Также диетолог предупредила, что чеснок может навредить человеку, которому предстоит операция. Здоровым людям за 10 дней до операции не желательно его есть, поскольку он способен влиять на свертываемость крови - способствует ее разжижению. Потребление чеснока может вызвать осложнения во время операции - кровотечения. Кроме того, может осложниться послеоперационное восстановление. А для людей, которые имеют проблемы со свертываемостью крови, чеснок противопоказан.

Этот овощ стоит с осторожностью употреблять тем, кто имеет бронхиальную астму, поскольку компоненты чеснока могут способствовать образованию большого количества мокроты.

Еще одна категория тех, кому нельзя чеснок, - это дети до 2 лет.

Кому можно есть чеснок

Здоровым людям чеснок в разумных дозах не навредит. Но особенно полезен он для тех, кто имеет густую кровь и склонен к тромбообразованию.

Елена Егорова также советует добавить чеснок в рацион пожилых людей. Холин в его составе улучшает память и внимание, предотвращает появление деменции и даже развитие болезни Альцгеймера.

Сколько чеснока можно есть за день

Для профилактики заболеваний диетолог советует съедать 1-4 зубчика в день. 4 зубчика - рекомендуемая доза для гипертоников и людей с густой кровью.

С чем можно есть чеснок

Для максимальной пользы чеснок стоит сочетать с пряностями, травами и маслами. На базе чеснока можно приготовить соусы - в их состав могут входить оливковое масло, пряности, лимонный сок, немного яблочного уксуса. Еще можно приготовить соусы с чесноком на базе кефира, ряженки и греческого йогурта. Такие заправки можно добавлять в салаты и каши.

Если чеснок использовать в сочетании с кисломолочными продуктами, он не такой агрессивный по отношению к желудку, и его запах не так сильно будет ощущаться от едока.

При плохой переносимости сырого чеснока можно есть его в уже готовых блюдах термически обработанным. После термообработки чеснок тоже не такой агрессивный по отношению к желудку.

С чем нельзя есть чеснок

Елена Егорова предупреждает - не стоит есть чеснок до или после фруктов, чтобы не было газообразования в желудке. Также не желательно запивать молоком чеснок, особенно взрослым людям, которые плохо усваивают лактозу.

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