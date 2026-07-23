Ученые выяснили, сколько лет максимально можно прожить, если бы удалось преодолеть старение

Это открытие доказывает, что различные органы, как правило, по-разному реагируют на повреждения.

Продолжительность жизни человека может быть ограничена примерно 200 годами, даже если в будущем будут успешно внедрены передовые методы борьбы со старением. Об этом говорится в новом исследовании, передает The Independent.

Ученые пытались выяснить, существует ли предел продолжительности жизни человека, если устранить все основные причины старения, за исключением изменений в ДНК клеток, называемых соматическими мутациями.

"Мутации ДНК, как правило, накапливаются на протяжении всей жизни в процессе деления клеток или вследствие их повреждения в результате метаболизма или воздействия окружающей среды, и этот важный фактор старения трудно устранить", - объясняет издание.

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Ученые смоделировали идеальный сценарий, при котором другие ключевые факторы старения, такие как хроническое воспаление, дисфункция митохондрий и накопление стареющих клеток, можно было бы устранить.

"Мы разработали инкрементальную систему моделирования, которая постепенно включает факторы, способствующие старению, в модель динамики выживания популяции, которую мы использовали для оценки пределов продолжительности жизни в случае устранения всех признаков старения, кроме соматических мутаций", - подчеркнули они в исследовании.

Открытие доказывает, что разные органы, как правило, по-разному реагируют на повреждения, вызванные мутациями ДНК.

Кроме того, мозг и сердце особенно уязвимы, ведь некоторые из их критически важных клеток незаменимы и редко делятся или заменяются после рождения.

В отличие от этого, печень постоянно заменяет стареющие и изношенные клетки.

Когда ученые объединили результаты моделирования различных органов в единую модель, они обнаружили, что люди, старение которых обусловлено исключительно мутациями, могли бы достичь средней продолжительности жизни 146-194 лет.

"Наши результаты свидетельствуют о том, что даже если бы были устранены все признаки старения, кроме соматических мутаций, средняя продолжительность жизни человека достигла бы 146–194 лет, что примерно вдвое превышает нынешние 79 лет. Эта примерно двукратная разница в средней продолжительности жизни указывает на то, что другие признаки старения, вероятно, по крайней мере в той же степени влияют на ограничение продолжительности жизни человека, что и соматические мутации", - добавили в исследовании.

Другие исследования ученых

Ранее исследователи выяснили, что препараты для похудения могут снижать тягу к алкоголю. Однако, по их словам, доказательства "остаются ограниченными и противоречивыми".

Также ученые ответили на вопрос, может ли человек убежать от льва. Они предупредили, что бег - это худшее, что вы можете сделать, когда рядом находятся львы, ведь вы повторяете поведение добычи животного и вызываете у него желание охотиться.

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